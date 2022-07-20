Бить или не бить? ММА, санкции, смена гражданства и прочая чепуха

Сейчас модно говорить о смене гражданства для спортсменов, самое смешное, что многие бойцы ММА включились в эту дискуссию и спорят по этому поводу, но выглядят довольно глупо. Давайте по порядку…

Во многих видах спорта российским спортсменам наглухо закрыли возможность выступления и они стараются искать различные лазейки, в ММА дела обстоят несколько иначе. В любительском ММА нам запретили выступать на всех международных соревнованиях, но это направление особо никому не интересно. В профессиональном спорте сложилась двоякая ситуация. Bellator и PFL не дают сигнал трансляций своих турниров на Россию, запрещают нашим соотечественникам выходить с национальным флагом и урезают гонорары, но не увольняют. Выступления там — это личное дело каждого, но менять гражданство или становиться двойным гражданином — не нужно! Особняком развивается ситуация в UFC. Дана Уайт занимает абсолютно правильную и спортивную позицию. Он совершенно не касается политики, не мешает нашим спортсменам, дает им титульные поединки и не прекращает трансляцию на нашу страну. Ни о какой смене гражданства речи просто нет.

Российское ММА

Отечественное ММА переживает не самый лучший период. Турниров стало гораздо меньше, а всю индустрию перебивает поп-ММА, которое к настоящему ММА не имеет никакого отношения. В спорте сейчас непростая ситуация, но в смешанных единоборствах не все так плохо. Повторимся, отдельные бойцы спорят о смене гражданства, об этических моментах такого поступка, но только зачем им это? Они могут спокойно продолжать драться под национальным флагом. ММА — один из самых не политизированных видов спорта. Да, на наших граждан есть определенные выпады, но это частные случаи, а не закономерность. Переживать по этому поводу пока не стоит. Российские спортсмены продолжают занимать высокие позиции и являются востребованными агентами на международном рынке смешанных единоборств!