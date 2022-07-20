Столкновение в тяжелом весе. Где смотреть UFC Fight Night 208

Бой тяжей
Британский боец Том Аспиналл снова дерется на турнире UFC в Англии, после победы над Александром Волковым ему дали грозного нокаутера Кертиса Блейдса, этот бой вряд ли дойдет до судейского решения.
Возвращение Крылова
Никита Крылов возвращается в UFC с великолепнейшим боем. Его соперником станет член зала Славы UFC Александр Густафссон.
Мокаев снова будет драться
Соперником русского англичанина станет дебютант промоушена Чарльз Джонсон.
Где смотреть турнир в Лондоне
Турнир стартует 23 июля в 18:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 21:00 по московскому времени, а главный бой около 22:30.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
Состав участников турнира
Кертис Блейдс – Том Аспиналл
Джек Херманссон – Крис Кертис
Пэдди Пимблетт – Джордан Левитт
Никита Крылов – Александр Густафссон
Молли Маккэнн – Ханна Голди
Пол Крейг – Волкан Оздемир
Марк Диакези – Дамир Хадзович
Натаниэль Вуд– Чарльз Роса
Макван Амирхани – Джонатан Пирс
Мухаммад Мокаев – Чарльз Джонсон
Джэй Херберт – Кайл Нельсон
Мэнди Бом – Виктория Леонардо
Клаудио Силва – Николас Далби