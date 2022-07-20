Столкновение в тяжелом весе. Где смотреть UFC Fight Night 208

Бой тяжей

Британский боец Том Аспиналл снова дерется на турнире UFC в Англии, после победы над Александром Волковым ему дали грозного нокаутера Кертиса Блейдса, этот бой вряд ли дойдет до судейского решения.

Возвращение Крылова

Никита Крылов возвращается в UFC с великолепнейшим боем. Его соперником станет член зала Славы UFC Александр Густафссон.

Мокаев снова будет драться

Соперником русского англичанина станет дебютант промоушена Чарльз Джонсон.

Где смотреть турнир в Лондоне

Турнир стартует 23 июля в 18:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 21:00 по московскому времени, а главный бой около 22:30.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников турнира