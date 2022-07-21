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Планируется форменное избиение! Чимаев подерется с Диазом

В UFC официально анонсировали поединок между Нейтом Диазом и Хамзатом Чимаевым.
Планируется форменное избиение! Чимаев подерется с Диазом
21 июля 2022 08:30
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

Поединок между Нейтом Диазом и Хамзатом Чимаевым возглавит турнир UFC 279, который состоится 11 сентября в Лас-Вегасе.

ДАНА УАЙТ ДЕЛАЕТ ХОД КОНЕМ

Казалось, что UFC и Нейт Диаз окончательно потеряли интерес друг к другу, но анонс этого боя потряс всех. «Стоктонский Гангстер» решил громко хлопнуть дверью, а возможно и выбить новый контракт с UFC, но уже на своих условиях. Этот бой может смело претендовать на поединок года в ММА.

РАСКЛАДЫ ПЕРЕД БОЕМ

Нейт Диаз — самый именитый соперник в карьере «Борза». Да, он находится на сильнейшем спаде, но может представлять опасность! Диаз хорошо работает в стойке, его двойки отлично залетают в цель, что мы наблюдали в поединке с Конором Макгрегором, а еще он владеет черным поясом по Бразильскому джиу-джитсу.

Понятно, что Хамзат Чимаев является безусловным фаворитом, отдельные букмекеры пытаются сейчас заявлять обратное, но это выглядит довольно смешно. Шансов у американца крайне мало, но на его стороне треш-ток, который еще не ощущал на себе Хамзат Чимаев. Объективно: Хамзат Чимаев должен деклассировать Нейта Диаза и завершить его карьеру в ММА.

Хамзат Чимаев в последнем поединке одолел Гилберта Бернса единогласным решением судей. В его активе одиннадцать побед и ни одного поражения.

Нейт Диаз в последнем бою уступил Леону Эдвардсу единогласным решением судей. На его счету двадцать три победы и тринадцать поражений.

источник: «Советский спорт»
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