В городе Сочи темные ночи. Где смотреть турнир АСА

АСА в очередной раз порадует нас зрелищным турниром. Алихан Сулейманов и Филипе Фроес разыграют временный пояс организации в полулегком весе. В со-главном поединке мы увидим противостояние Али Багова и Рашида Магомедова.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ТУРНИРА АСА В СОЧИ

Турнир стартует 22 июля в 18:00 по московскому времени, основной кард начнется 21:30 по Москве. Главный кард турнира будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч!». Полная трансляция будет доступна на официальном сайте организации.

Фото: ACA MMA

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

ГЛАВНЫЕ БОИ:

Фелипе Фроес vs Алихан Сулейманов

Али Багов vs Рашид Магомедов

Григор Матевосян vs Вагнер Прадо

Элисмар Лима vs Абдул-Рахман Дудаев

Андрей Кошкин vs Алтынбек Мамашов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЕДИНКИ:

Валерий Мясников vs Хусейн Кушагов

Ислам Омаров vs Маркос Родригес

Юнус Евлоев vs Александро Прайя

Ислам Мешев vs Мехди Байдулаев

Адам Богатырев vs Рафаэль Пессоа

Павел Витрук vs Клеверсон Силва

Нашхо Галаев vs Альберт Мисиков

Леонардо Лимбергер vs Давлатманд Чупонов