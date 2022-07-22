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Кормье не может отстать от Джона Джонса и продолжает развивать тему старого допингового скандала

Член зала Славы UFC Даниэль Кормье вновь назвал Джона Джонса мошенником.
Кормье не может отстать от Джона Джонса и продолжает развивать тему старого допингового скандала
22 июля 2022 08:08
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Даниэль Кормье не выступает уже два года, но продолжает комментировать события, которые его волнуют. Они с Джоном Джонсом дрались дважды и оба раза Кормье уступил, но эти победы постоянно обсуждаются и находятся под большим вопросом. Дело в том, что Джонс оба раза проваливал допинг-тестирование, а один результат боя был отменен и признан несостоявшимся:

«Он бьет меня и его отстраняют за употребление запрещенных препаратов. Это накладывает определенные сомнения в честности его победы. Несмотря на то, что они признали бой несостоявшимся, они видели, что я проиграл. Это правда. Джон Джонс уже тогда зарабатывал, вероятно, около 5 миллионов долларов. Итак, Джон Джонс в 2017 году дерется со мной в Анахайме, выигрывает бой, получает титул. Позже UFC узнают, что у него положительный результат на стероиды. Они говорят: «О боже, он отстранен на 18 месяцев». Теперь у него есть 18 месяцев, но он все еще получает свои деньги. А ему все еще 25-26 лет. Мне 37-38 лет. Тебе 27, и ты получаешь годичный отпуск. Это ужасно…. Для меня это как: «Чувак, ты сделал кое-что с моей карьерой, что никогда не давало мне успокоиться, потому что теперь я не знаю, как все могло произойти». Вот такая у нас скверная ситуация, а Джонс просто читер».

UFC

Джон Джонс и Даниэль Кормье дрались дважды, в 2015 и 2017 годах. В первом бою Джонс победил единогласным решением судей, а во втором поединке нокаутировал Кормье, но результат боя был отменен из-за туринабола, который оказался в крови Джонса.

источник: «Советский спорт»
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