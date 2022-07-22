Дана Уайт вступился за Кейна Веласкеса через несколько дней после его задержания

Экс-чемпион UFC Кейн Веласкес был задержан 28 февраля, его обвиняют в покушении на убийство человека, который подозревается в педофилии, а пострадавшей является его маленькая дочь. Дана Уайт отреагировал 4 марта, написав большое письмо:

Достопочтенному судье Верховного суда Санта-Клары,

Я пишу это письмо, полностью зная о текущих обвинениях против Кейна Веласкеса в покушении на убийство и нападении. Я был ошеломлен, узнав об этих обвинениях против него, поскольку они совершенно не в характере человека, о котором я с гордостью говорил, что он двукратный чемпион UFC в супертяжелом весе.

Я знаю мистера Веласкеса более 15 лет, и во время своей активной работы в UFC он достойно представлял нашу компанию и всегда относился к другим с уважением. Он был образцовым примером того, как должен вести себя профессиональный спортсмен, создавая положительный имидж для фанатов UFC. Мистер Веласкес был чрезвычайно профессионален и сделал все возможное, чтобы наладить связь с нашими фанатами и продвигать смешанные единоборства - не только как развлекательный продукт, но и как средство воспитания дисциплины и характера.

Будучи американцем мексиканского происхождения, мистер Веласкес гордился своим наследием и никогда не упускал возможности посетить Мексику от имени нашей компании и продемонстрировать свою благодарность мексиканским фанатам за их поддержку.

Люди, которые знают его лучше всего, описывают его как скромного, мягкого человека, который был очень предан своей семье, включая жену и двоих детей.

Я уверен, что если бы у мистера Веласкеса была такая возможность, он бы ничего так не хотел, как вернуться к своей семье и продолжать оказывать положительное влияние на свое сообщество.

Я искренне прошу вас принять это во внимание при вынесении решения о следующих шагах в этом процессе в отношении г-на Веласкеса.

Если вы хотите, чтобы я подтвердил что-либо из вышеперечисленного, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне.

С уважением,

Дана Уайт

президент UFC

Дану Уайта часто критикует, что он плохо относится к своим спортсменам, но это письмо подтверждает обратное.