Ангелина Семенова пояснила за сексизм

«Многие мужчины, чем меня поражают, хотят выяснить, кто сильнее. Я верю в себя достаточно сильно и много кого могу оказаться сильнее. Но зачем это предлагать мне. Я занимаюсь единоборствами, но выступаю против женщин. Зачем взрослый здоровый мужик предлагает мне выяснить с ним отношения. Это занимает мое время и выглядит довольно глупо.

Это не подкат, это неуважение ко мне. Какой-то товарищ решает, что он имеет право предлагать мне, человеку, который чего-то добился в спорте, подраться с ним. Для чего? Я не понимаю. Если это подкат, это тоже глупо.

Да, это можно считать сексизмом. Часто, когда меня знакомят по работе и представляют, слышу: «Ты боксер, борец, не похоже». По молодости лет меня это злило, потом я поняла, почему я должна кому-то что-то доказывать. Зайди в интернет, почитай, посмотри видео. Постоянно говорят, вари борщи, рожай детей. А вы спросили меня? У меня есть ребенок, я выполнила свою миссию, а еще я умею готовить!

Миссия - это три ребенка? Мой бывший супруг мне также говорил, поэтому он и стал бывшим».

Будем надеяться, что Ангелина Семенова ответила всем лицам, которые продолжают атаковать ее социальные сети и ищут возможности подраться с ней.