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Россиянин пройдет очередную проверку. Топ-10 фактов о поединке Яна и О'Мэлли

22 октября в Абу-Даби пройдет поединок между российским бойцом Петром Яном и американцем Шоном О'Мэлли. «Советский спорт» расскажет о главных фактах перед ожидаемым противостоянием.
Россиянин пройдет очередную проверку. Топ-10 фактов о поединке Яна и О\'Мэлли
23 июля 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальный сайт UFC

ФАКТ №1

Поединок Петра Яна и Шона О'Мэлли возглавит турнир UFC 280. Стоит отметить, что он не является титульным или претендентским, но из-за своей значимости станет главным в предстоящем турнире.

ФАКТ №2

Ян и О'Мэлли занимают абсолютно разные строчки рейтинга легчайшего веса UFC. Петр Ян — первый номер. Шон — тринадцатый номер.

ФАКТ №3

Оба бойца являются базовыми ударниками и мастерами нокаута. Нас ждет противостояние в стойке.

ФАКТ №4

Все свои бои в рамках UFC О'Мэлли провел на территории США. Турнир в Абу-Даби станет для него первым выездным ивентом.

ФАКТ №5

Американец никогда не бился с соперниками подобного уровня, а вот для Петра Яна такой бой является шагом назад.

ФАКТ №6

Среди досрочных побед О'Мэлли — одиннадцать нокаутов и всего один сабмишен.

ФАКТ №7

Ян отправлял своих оппонентов в нокаут семь раз, а побеждал приемом лишь однажды.

ФАКТ №8

Оба бойца очень любят говорить перед боем, а это означает, что нас ждет море трэш-тока.

ФАКТ №9

В последнем поединке Ян уступил Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей. В его рекорде шестнадцать побед и три поражения.

ФАКТ №10

Последний бой О'Мэлли был признан несостоявшимся, он попал пальцем в глаз Педро Муньосу. На его счету пятнадцать побед, одно поражение и один бой без объявления результата.

источник: «Советский спорт»
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