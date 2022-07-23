Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Багов и Магомедов заработали дисквалификацию. Результаты турнира ACA в Сочи

В Сочи прошел турнир лиги АСА. В главном бою вечера Алихан Сулейманов задушил Филипе Фроеса.
Багов и Магомедов заработали дисквалификацию. Результаты турнира ACA в Сочи
23 июля 2022 01:05
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальный сайт АСА-ММА

ДРУЖЕСКИЙ СПАРРИНГ И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

В со-главном поединке вечера произошел скандал. Рашид Магомедов и Али Багов совершенно не собирались драться, а решили провести дружеский спарринг. Оба бойца толком не нанесли ни одного значимого удара, а лишь клинчевали у сетки и всячески демонстрировали желание максимально сберечь друг друга. Руководство организации несколько раз призывало бойцов к нормальному поединку, а потом дисквалифицировало обоих спортсменов, признав поединок несостоявшимся.

СЕВЕР-ЮГ

В главном бою вечера Алихан Сулейманов победил коронным приемом Джеффа Монсона. Поединок дошел до четвертого раунда. Сулейманов засамбитил Фроеса и стал временным чемпионом лиги АСА в полулегком весе.

РЕЗУЛЬТАТ ТУРНИРА ACA 141

Главные бои:

Фелипе Фроес vs Алихан Сулейманов. Сулейманов победил удушающим приемом в четвертом раунде
Рашид Магомедов vs Али Багов. Дисквалификация обоих бойцов
Вагнер Прадо vs Григор Матевосян. Матевосян одержал победу раздельным решением судей
Абдул-Рахман Дудаев vs Джон Тейшейра. Дудаев одержал победу нокаутом в первом раунде
Алтынбек Мамашов vs Андрей Кошкин. Кошкин одержал победу единогласным решением судей

Предварительные поединки:

Валерий Мясников vs Хусейн Кушагов. Кушагов одержал победу единогласным решением судей
Маркос Родригес vs Ислам Омаров. Омаров одержал победу удушающим приемом в третьем раунде
Юнус Евлоев vs Александро Прайя. Евлоев одержал победу раздельным решением судей
Ислам Мешев vs Мехди Байдулаев. Байдулаев одержал победу единогласным решением судей
Адам Богатырев vs Рафаэль Пессоа. Богатырев одержал победу техническим нокаутом в первом раунде
Павел Витрук vs Клеверсон Силва. Силва одержал победу раздельным решением судей
Леонардо Лимбергер vs Давлатманд Чупонов. Чупонов одержал победу удушающим приемом в первом раунде

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Багов и Магомедов заработали дисквалификацию. Результаты турнира ACA в Сочи
Багов и Магомедов заработали дисквалификацию. Результаты турнира ACA в Сочи
В Сочи прошел турнир лиги АСА. В главном бою вечера Алихан Сулейманов задушил Филипе Фроеса.
23.07.2022 01:05
ММА
автор: Антон Купреченков
Ангелина Семенова пояснила за сексизм
Ангелина Семенова пояснила за сексизм
Боксер, общественный деятель Ангелина Семенова в эфире передачи «Есть тема!», которая выходит на телеканале «Матч!», рассказала о своем отношении к сексизму.
22.07.2022 20:09
ММА
автор: Антон Купреченков
Дана Уайт вступился за Кейна Веласкеса через несколько дней после его задержания
Дана Уайт вступился за Кейна Веласкеса через несколько дней после его задержания
Стало известно, что президент UFC Дана Уайт обращался с письмом в верховный суд округа Санта–Клара и пытался помочь своему бывшему бойцу.
22.07.2022 08:10
ММА
автор: Антон Купреченков
Кормье не может отстать от Джона Джонса и продолжает развивать тему старого допингового скандала
Кормье не может отстать от Джона Джонса и продолжает развивать тему старого допингового скандала
Член зала Славы UFC Даниэль Кормье вновь назвал Джона Джонса мошенником.
22.07.2022 08:08
ММА
автор: Антон Купреченков
В городе Сочи темные ночи. Где смотреть турнир АСА
В городе Сочи темные ночи. Где смотреть турнир АСА
22 июля лига АСА проведет очередной турнир в Сочи. В главном бою вечера Фелипе Фроес сразится с Алиханом Сулеймановым.
21.07.2022 08:30
ММА
автор: Антон Купреченков
Планируется форменное избиение! Чимаев подерется с Диазом
Планируется форменное избиение! Чимаев подерется с Диазом
В UFC официально анонсировали поединок между Нейтом Диазом и Хамзатом Чимаевым.
21.07.2022 08:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Столкновение в тяжелом весе. Где смотреть UFC Fight Night 208
Столкновение в тяжелом весе. Где смотреть UFC Fight Night 208
23 июля UFC возвращается в Лондон, в главном бою вечера Кертис Блейдс сразится с Томом Аспиналом.
20.07.2022 11:03
ММА
автор: Антон Купреченков
Бить или не бить? ММА, санкции, смена гражданства и прочая чепуха
Бить или не бить? ММА, санкции, смена гражданства и прочая чепуха
Сегодня мы поговорим о будущем российского ММА и россиянах в мире ММА.
20.07.2022 03:24
ММА
автор: Антон Купреченков
Этого бойца UFC готовы избить все
Этого бойца UFC готовы избить все
Американец Нейт Диаз продолжает удивлять, легенду UFC хочет побить очередной боец.
19.07.2022 10:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Джейк Пол недоволен Даной Уайтом и требует освободить Нейта Диаза от контракта с UFC
Джейк Пол недоволен Даной Уайтом и требует освободить Нейта Диаза от контракта с UFC
Блогер и боксер Джейк Пол продолжает воевать с Даной Уайтом и выражает свое недовольство политикой руководства UFC.
19.07.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Нурмагомедов забьет Гонсалеса в первом же раунде! Расклад и лучшие ставки на Bellator 283
Утром 23 июля по московскому времени в американской Такоме состоится очередной турнир под эгидой Bellator, в одном из главных боев которого будет биться Усман Нурмагомедов. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других противостояниях вечера.
Восемь иностранцев в старте — и три российских гола! Как «Зенит» разгромил «Крылья»
В стартовом матче 2-го тура РПЛ чемпион страны в Санкт-Петербурге легко переиграл самарский клуб – 3:0.
Шведы отменили визит Трусовой, канадцы передумали брать девушку Касаткиной. Межсезонье в фигурном катании
Обзор последних событий в «фигурке».
«Новый формат матча за корону предлагал не Карлсен, а ФИДЕ!» Карякин — об отказе чемпиона и своей победе в Лужниках
Российский гроссмейстер Сергей Карякин, ставший победителем «турнира звезд» на шахматном форуме Moscow Open 2022, прокомментировал «Плеймейкеру» свой успех – и, конечно, сенсационный отказ Магнуса Карлсена играть матч за звание чемпиона мира с Яном Непомнящим.
«Матрасник», «дьявол» или снова «сливочный»? Роналду пора определяться с клубом
Криштиану Роналду по-прежнему отсутствует в расположении «МЮ», который ведет подготовку к новому сезону, однако эта неопределенность не может продолжаться вечно.
От контракта Вендела до скандала с Тартаковой. Обзор мемов
Главные новости футбола и других видов спорта в картинках и видосиках.
2-й тур РПЛ с матчем Федотова против «Сочи»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
22 - 24 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о втором туре.
Кто выживет в адской жаре на автодроме «Поль Рикар»? Расклады и лучшие ставки на Гран-при Франции
22 - 24 июля состоится двенадцатый этап чемпионата «Формулы-1», который обещает захватывающую борьбу лучших гонщиков мира. «Плеймейкер» взвешивает шансы участников.
Что все-таки с Пиняевым? Судя по всему, парня ждет операция и полгода без футбола
Информация о состоянии здоровья 17-летнего таланта «Крыльев Советов» Сергея Пиняева вызывает все большую тревогу.
Зенито Американа! Наш чемпион собрал основу из южноамериканцев, но как же забота о российском футболе?
Несколько недель назад казалось, что исход легионеров из РПЛ будет массовым и примет необратимый характер. Но на деле все получилось не совсем так.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика