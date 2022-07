Багов и Магомедов заработали дисквалификацию. Результаты турнира ACA в Сочи

ДРУЖЕСКИЙ СПАРРИНГ И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

В со-главном поединке вечера произошел скандал. Рашид Магомедов и Али Багов совершенно не собирались драться, а решили провести дружеский спарринг. Оба бойца толком не нанесли ни одного значимого удара, а лишь клинчевали у сетки и всячески демонстрировали желание максимально сберечь друг друга. Руководство организации несколько раз призывало бойцов к нормальному поединку, а потом дисквалифицировало обоих спортсменов, признав поединок несостоявшимся.

СЕВЕР-ЮГ

В главном бою вечера Алихан Сулейманов победил коронным приемом Джеффа Монсона. Поединок дошел до четвертого раунда. Сулейманов засамбитил Фроеса и стал временным чемпионом лиги АСА в полулегком весе.

РЕЗУЛЬТАТ ТУРНИРА ACA 141

Главные бои:

Фелипе Фроес vs Алихан Сулейманов. Сулейманов победил удушающим приемом в четвертом раунде

Рашид Магомедов vs Али Багов. Дисквалификация обоих бойцов

Вагнер Прадо vs Григор Матевосян. Матевосян одержал победу раздельным решением судей

Абдул-Рахман Дудаев vs Джон Тейшейра. Дудаев одержал победу нокаутом в первом раунде

Алтынбек Мамашов vs Андрей Кошкин. Кошкин одержал победу единогласным решением судей

Предварительные поединки:

Валерий Мясников vs Хусейн Кушагов. Кушагов одержал победу единогласным решением судей

Маркос Родригес vs Ислам Омаров. Омаров одержал победу удушающим приемом в третьем раунде

Юнус Евлоев vs Александро Прайя. Евлоев одержал победу раздельным решением судей

Ислам Мешев vs Мехди Байдулаев. Байдулаев одержал победу единогласным решением судей

Адам Богатырев vs Рафаэль Пессоа. Богатырев одержал победу техническим нокаутом в первом раунде

Павел Витрук vs Клеверсон Силва. Силва одержал победу раздельным решением судей

Леонардо Лимбергер vs Давлатманд Чупонов. Чупонов одержал победу удушающим приемом в первом раунде