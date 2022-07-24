Крылов нокаутировал Густафссона, а Аспиналл победил себя сам. Результаты турнира UFC в Лондоне

Мокаев снова победил, но не удивил

«Русский англичанин» Мухаммад Мокаев провел свой второй поединок в рамках UFC, встретившись с дебютантом организации Чарльзом Джонсоном. Мокаев сразу занял центр октагона, перебил своего оппонента в стойке, начал комбинировать ударную технику и борьбу. Подобная картина продолжалась три раунда. Мокаев одержал победу единогласным решением судей.

Источник фото: UFC

Крылов нокаутировал Густафссона

Россиянин Никита Крылов отправил в глубокий нокаут члена Зала Славы UFC Александра Густафссона. Все произошло в начале первого раунда, Никита попал и шведский боец оказался в нокдауне, но смог подняться. Это ему не помогло, еще несколько попаданий и Густафссон был нокаутирован.

Пимблетт душит в стиле Хабиба

Восходящая звезда UFC Пэдди Пимблетт одерживает очередную досрочную победу. Он заставил сдаться Джордана Левитта во втором раунде, забрав спину и задушив его сзади.

Главный бой

Том Аспиналл оступился уже на пятнадцатой секунд поединка, получив травму ноги. Кертис Блейдс победил техническим нокаутом.

Источник фото: UFC

Технические результаты турнира UFC в Лондоне

Предварительный кард:

Николас Далби победил Клаудио Сильву единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-27);

Виктория Леонардо победила Мэнди Бом единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Джай Герберт победил Кайла Нельсона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Мухаммад Мокаев победил Чарльса Джонсона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)

Джонатан Пирс победил Маквана Амирхани техническим нокаутом во втором раунде;

Натаниэль Вуд победил Чарльза Росу единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27);

Марк Диакеси победил Дамира Хадзовича единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27);

Людовит Клайн победил Мэйсона Джонса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Главные поединки:

Волкан Оздемир победил Пола Крейга единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Молли МакКэн победила Ханну Голди техническим нокаутом в первом раунде;

Никита Крылов нокаутировал Александра Густафссона в первом раунде;

Пэдди Пимблетт победил Джордана Левитта удушающим приёмом во втором раунде;

Джек Херманссон победил Криса Кертиса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Главный бой вечера:

Кертис Блейдс победил Тома Аспиналла техническим нокаутом в первом раунде.