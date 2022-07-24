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Крылов нокаутировал Густафссона, а Аспиналл победил себя сам. Результаты турнира UFC в Лондоне

В Лондоне состоялся очередной ивент UFC. В главном бою вечера Кертис Блейдс победил Тома Аспиналла техническим нокаутом на пятнадцатой секунде поединка.
Крылов нокаутировал Густафссона, а Аспиналл победил себя сам. Результаты турнира UFC в Лондоне
24 июля 2022 10:28
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Мокаев снова победил, но не удивил

«Русский англичанин» Мухаммад Мокаев провел свой второй поединок в рамках UFC, встретившись с дебютантом организации Чарльзом Джонсоном. Мокаев сразу занял центр октагона, перебил своего оппонента в стойке, начал комбинировать ударную технику и борьбу. Подобная картина продолжалась три раунда. Мокаев одержал победу единогласным решением судей.

Источник фото: UFC

Крылов нокаутировал Густафссона

Россиянин Никита Крылов отправил в глубокий нокаут члена Зала Славы UFC Александра Густафссона. Все произошло в начале первого раунда, Никита попал и шведский боец оказался в нокдауне, но смог подняться. Это ему не помогло, еще несколько попаданий и Густафссон был нокаутирован.

Пимблетт душит в стиле Хабиба

Восходящая звезда UFC Пэдди Пимблетт одерживает очередную досрочную победу. Он заставил сдаться Джордана Левитта во втором раунде, забрав спину и задушив его сзади.

Главный бой

Том Аспиналл оступился уже на пятнадцатой секунд поединка, получив травму ноги. Кертис Блейдс победил техническим нокаутом.

Источник фото: UFC

Технические результаты турнира UFC в Лондоне

Предварительный кард:

  • Николас Далби победил Клаудио Сильву единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-27);
  • Виктория Леонардо победила Мэнди Бом единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
  • Джай Герберт победил Кайла Нельсона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
  • Мухаммад Мокаев победил Чарльса Джонсона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)
  • Джонатан Пирс победил Маквана Амирхани техническим нокаутом во втором раунде;
  • Натаниэль Вуд победил Чарльза Росу единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27);
  • Марк Диакеси победил Дамира Хадзовича единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27);
  • Людовит Клайн победил Мэйсона Джонса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Главные поединки:

  • Волкан Оздемир победил Пола Крейга единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
  • Молли МакКэн победила Ханну Голди техническим нокаутом в первом раунде;
  • Никита Крылов нокаутировал Александра Густафссона в первом раунде;
  • Пэдди Пимблетт победил Джордана Левитта удушающим приёмом во втором раунде;
  • Джек Херманссон победил Криса Кертиса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Главный бой вечера:

Кертис Блейдс победил Тома Аспиналла техническим нокаутом в первом раунде.

источник: «Советский спорт»
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Крылов нокаутировал Густафссона, а Аспиналл победил себя сам. Результаты турнира UFC в Лондоне
В Лондоне состоялся очередной ивент UFC. В главном бою вечера Кертис Блейдс победил Тома Аспиналла техническим нокаутом на пятнадцатой секунде поединка.
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