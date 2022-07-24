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Никита «Шахтер» Крылов вернулся на победную тропу. Кто следующий для бойца из Донецка?

Российский полутяжеловес Никита Крылов в впечатляющей манере одолел Александра Густафссона. Сегодня мы берем на себя функции матчмейкеров UFC и рассуждаем о его дальнейших оппонентах.
Никита «Шахтер» Крылов вернулся на победную тропу. Кто следующий для бойца из Донецка?
24 июля 2022 21:36
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальный сайт UFC

ВОЛКАН ОЗДЕМИР

После победы над Александром Густафссоном, Никита Крылов заявил, что хочет сразиться с Волканом Оздемиром. Россиянин занимает одиннадцатую строчку рейтинга лучших полутяжеловесов UFC, а Оздемир находится на девятой позиции. Поединок двух ярких ударников может смело претендовать на главный бой любого турнира UFC.

ПОЛ КРЕЙГ

Реванш — это всегда очень интересно. Крылов проиграл Крейгу сабмишеном в марте этого года, но шотландец не смог развить свою победную серию и уступил Волкану Оздемиру. Сейчас реванш актуален как никогда!

ДЖАМАЛ КИНГ

Американский боец занимает десятую строчку лучших полутяжеловесов и имеет всего одно поражение. Яркий ударник, который всегда готов зарубиться, а что еще нужно Никите Крылову? Возможно, что именно он и разделит октагон с «Шахтером» в самом ближайшем времени.

ГЛОВЕР ТЕЙШЕЙРА

Никита Крылов дрался с экс-чемпионом UFC ровно три года назад, уступив раздельным решением судей и показав невероятно конкурентный бой. Тейшейре нужно снова поверить в себя, а бой с Никитой может стать отличной возможностью вернуться с победой.

Никита Крылов в последнем поединке нокаутировал Александра Густаффссона в первом раунде. На его счету двадцать семь побед и девять поражений.

источник: «Советский спорт»
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