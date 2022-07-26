«В этом бою все будет иначе!» Алексеева о реванше Нуньес и Пеньи

– Я думаю, что в этот раз будет совершенно другой расклад и иной поединок. В прошлом бою Нуньес совершила огромную ошибку, недооценив Пенью, – это увидела лично я. Джулианна знала все риски, знала на что идет и куда. Мы увидели ее характер, огромную терпеливость и стойкость.

Нуньес не ожидала ничего подобного и планировала закончить бой в первом или втором раунде. Аманда надеялась на свой тяжелый удар, но все видели, что Пенья оказалась очень терпеливой соперницей, а еще она умудрилась перебить свою оппонентку.

Мне кажется, что Аманда готовилась на непривычном для себя уровне. Всему виной недооценка соперника. Она сильно просела функционально и не смогла восстановиться. Пенья перетерпела и ударилась во все тяжкие, начав «месить» Нуньес.

В этот раз, мне так кажется, Нуньес пройдет полноценную подготовку, и все будет абсолютно по-другому. Это не просто какой-то рейтинговый поединок, а бой за пояс. Аманда будет замотивирована гораздо сильнее и постарается закрыть обидное поражение.

Фото: официальный сайт UFC

Реванш между Джулианной Пенья и Амандой Нуньес пройдет 31 июля в рамках UFC 277.

Аманда Нуньес в последнем бою была задушена Джулианной Пеньей во втором раунде. В ее статистике двадцать одна победа и пять поражений.

Джулианна Пенья в последнем поединке засамбитила Аманду Нуньес во втором раунде. В ее статистике четырнадцать побед и четыре поражения.