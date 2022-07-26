Такой поединок нельзя пропустить. Где смотреть реванш Нуньес и Пеньи

ЧТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНОГО

В главном бою вечера нас ждет невероятный реванш между Амандой Нуньес и Джулианной Пеньей, а победитель боя будет владеть поясом UFC в женском легчайшем весе.

В со-главном поединке мексиканский боец Брэндон Морено и новозеландец Кай Кара Франс зажгут искры в наилегчайшем весе UFC.

Российский тяжеловес Сергей Павлович поприветствует в октагоне американца Деррика Льюиса.

Россиянин Магомед Анкалаев встретится с американским бойцом Энтони Смитом. Победитель станет следующим претендентом на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

ГДЕ СМОТРЕТЬ UFC 277

Турнир стартует 31 июля в 01:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 03:00 по московскому времени, а главный бой около 05.00.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Грузия – AdjaraSport

Казахстан – TV-com.kz

Узбекистан – Metrotelecom

Армения – Setanta Sports

Беларусь – VOKA.TV

Узбекистан – Metrotelecom

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

ОСНОВНЫЕ БОИ:

Джулианна Пенья – Аманда Нуньес

Брэндон Морено – Кай Кара-Франс

Деррик Льюис – Сергей Павлович

Алешандре Пантойя – Алекс Перес

Магомед Анкалаев – Энтони Смит

Алекс Мороно – Мэттью Семелсбергер

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЕДИНКИ:

Дрю Добер – Рафаэл Алвес

Донтейл Мейс – Хамди Абделвахаб

Драккар Клозе – Рафа Гарсиа

Майкл Моралес – Адам Фугитт

Джи Ен Ким – Жозелин Эдвардс

Николо Негумерину – Игорь Потеря

Орион Коске – Майк Матета