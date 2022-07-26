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Такой поединок нельзя пропустить. Где смотреть реванш Нуньес и Пеньи

31 июля в США пройдет долгожданный турнир UFC 277. В главном событии вечера состоится бой-реванш между американкой Джулианной Пеньей и бразильянкой Амандой Нуньес.
Такой поединок нельзя пропустить. Где смотреть реванш Нуньес и Пеньи
26 июля 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальный сайт UFC

ЧТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНОГО

В главном бою вечера нас ждет невероятный реванш между Амандой Нуньес и Джулианной Пеньей, а победитель боя будет владеть поясом UFC в женском легчайшем весе.

В со-главном поединке мексиканский боец Брэндон Морено и новозеландец Кай Кара Франс зажгут искры в наилегчайшем весе UFC.

Российский тяжеловес Сергей Павлович поприветствует в октагоне американца Деррика Льюиса.

Россиянин Магомед Анкалаев встретится с американским бойцом Энтони Смитом. Победитель станет следующим претендентом на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

ГДЕ СМОТРЕТЬ UFC 277

Турнир стартует 31 июля в 01:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 03:00 по московскому времени, а главный бой около 05.00.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Грузия – AdjaraSport
Казахстан TV-com.kz
Узбекистан Metrotelecom
Армения Setanta Sports
Беларусь VOKA.TV
Узбекистан Metrotelecom

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

ОСНОВНЫЕ БОИ:

Джулианна Пенья Аманда Нуньес
Брэндон Морено Кай Кара-Франс
Деррик Льюис Сергей Павлович
Алешандре Пантойя Алекс Перес
Магомед Анкалаев Энтони Смит
Алекс Мороно Мэттью Семелсбергер

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЕДИНКИ:

Дрю Добер Рафаэл Алвес
Донтейл Мейс Хамди Абделвахаб
Драккар Клозе Рафа Гарсиа
Майкл Моралес Адам Фугитт
Джи Ен Ким Жозелин Эдвардс
Николо Негумерину Игорь Потеря
Орион Коске Майк Матета

источник: «Советский спорт»
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