Такой поединок нельзя пропустить. Где смотреть реванш Нуньес и Пеньи

ЧТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНОГО
В главном бою вечера нас ждет невероятный реванш между Амандой Нуньес и Джулианной Пеньей, а победитель боя будет владеть поясом UFC в женском легчайшем весе.
В со-главном поединке мексиканский боец Брэндон Морено и новозеландец Кай Кара Франс зажгут искры в наилегчайшем весе UFC.
Российский тяжеловес Сергей Павлович поприветствует в октагоне американца Деррика Льюиса.
Россиянин Магомед Анкалаев встретится с американским бойцом Энтони Смитом. Победитель станет следующим претендентом на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.
ГДЕ СМОТРЕТЬ UFC 277
Турнир стартует 31 июля в 01:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 03:00 по московскому времени, а главный бой около 05.00.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР
Грузия – AdjaraSport
Казахстан – TV-com.kz
Узбекистан – Metrotelecom
Армения – Setanta Sports
Беларусь – VOKA.TV
Узбекистан – Metrotelecom
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
ОСНОВНЫЕ БОИ:
Джулианна Пенья – Аманда Нуньес
Брэндон Морено – Кай Кара-Франс
Деррик Льюис – Сергей Павлович
Алешандре Пантойя – Алекс Перес
Магомед Анкалаев – Энтони Смит
Алекс Мороно – Мэттью Семелсбергер
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЕДИНКИ:
Дрю Добер – Рафаэл Алвес
Донтейл Мейс – Хамди Абделвахаб
Драккар Клозе – Рафа Гарсиа
Майкл Моралес – Адам Фугитт
Джи Ен Ким – Жозелин Эдвардс
Николо Негумерину – Игорь Потеря
Орион Коске – Майк Матета