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«Борз» планирует наказать «Стоктонского гангстера»

Хамзат Чимаев уже начал раскачку поединка и проехался по Нейту Диазу.
«Борз» планирует наказать «Стоктонского гангстера»
27 июля 2022 08:20
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсети Хамзата Чимаева

Многие не знают, но «Борз» всегда был фанатом Нейта Диаза, а сейчас помогает «Стоктонскому гангстеру» завершить карьеру:

«Говорят, что он меня не любит и я его тоже. Мне нравится этот парень, вырос на его боях. Я еще учился в школе, а он уже дрался. Удивительно, что мы деремся с этим парнем. Похоже на кино. Не думал, что смогу попасть в этот фильм, но теперь мы разделим клетку.

Я из Чечни и смотрел его поединки по телевизору. Мне не верится в реальность этого боя, что этот тощий мальчик действительно будет драться против меня. Просто жду 10 сентября и готовлюсь.

Понимаете, он реально опасен, этот парень настоящий боец, он бьется до самого конца. Все считают его гангстером, но я планирую показать ему настоящего гангстера. Как я уже сказал, мы из Чечни и едим таких гангстеров на завтрак… Я буду разбивать ему лицо.

Если бой будет в стойке, то я его нокаутирую, а в борьбе просто деклассирую. Если же Нейт не появится, то подожду его брата Ника».

Поединок между Нейтом Диазом и Хамзатом Чимаевым пройдет 10 сентября и возглавит турнир UFC 279.

источник: «Советский спорт»
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