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«Нуньес очень заряжена». Марина Мохнаткина о главном женском реванше года

Боец PFL, многократная чемпионка России и мира по самбо Марина Мохнаткина поделилась с «Советским спортом» своим прогнозом на поединок между Амандой Нуньес и Джулианной Пеньей.
«Нуньес очень заряжена». Марина Мохнаткина о главном женском реванше года
27 июля 2022 09:40
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсети Марины Мохнаткиной

Реванш между Джулианной Пенья и Амандой Нуньес пройдет 31 июля в рамках UFC 277.

— Я считаю, что в этом реванше в доминантной манере победит Аманда Нуньес. Мы тренируемся у одного тренера по функциональной подготовке, у Брэндона. Он говорит, что Аманда готова, как никогда. Она заряжена и в очень хорошей форме.

На сколько мне известно, перед прошлым боем она болела коронавирусом и не была в достаточно хорошей форме, поэтому она уступила. Думаю, что сейчас мы увидим ту самую Аманду, доминирующую и бьющую. Увидим яркий бой, который может закончиться нокаутом от Нуньес в первом раунде.

Фото: официальный сайт UFC
Аманда Нуньес в последнем бою была задушена Джулианной Пенья во втором раунде. В ее статистике двадцать одна победа и пять поражений.

Джулианна Пенья в последнем поединке засамбитила Аманду Нуньес во втором раунде. В ее статистике четырнадцать побед и четыре поражения.

источник: «Советский спорт»
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