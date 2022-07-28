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Джо Роган возвращается на комментаторскую позицию после расистского скандала

Легендарный комментатор снова будет работать на ближайшем турнире UFC.
Джо Роган возвращается на комментаторскую позицию после расистского скандала
28 июля 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсети Джо Рогана

В феврале Джо Роган оказался в центре расистского скандала. Все произошло на подкасте The Joe Rogan Experience. Комментатор UFC нелестно отозвался о афроамериканцах. Это видео улетело в сеть и вызвало серьезный общественный резонанс. Недовольных было много, а Рогана отстранили от работы, но теперь он вернется и станет главным комментаторским голосом UFC 277.

Соцсеть Джо Рогана

Джо Роган

Команда UFC на предстоящем турнире UFC 277

Ветеран организации Майкл Ивз возглавит аналитиков турнира, а Дин Томас и Алан Джуман будут ему помогать.

Репортер

Давний и постоянный корреспондент UFC Меган Оливи будет работать за кулисами и общаться с победителями боев, а еще она расскажет о анонсах предстоящих поединков.

UFC

Меган Оливи

Ринг-анонсер

В октагоне не будет никого нового, поединки станет объявлять легендарный Брюс Баффер.

Соцсети Брюса Баффера

Брюс Баффер

Комментаторы

Даниэль Кормье, Джо Роган, Джон Аник будут комментировать поединки и обсуждать главные новости в мире ММА.

Соцсеть Даниэля Кормье

Даниэль Кормье

Напомним, что UFC 277 пройдет 31 июля в США. В главном бою сразятся Аманда Нуньес и Джулианна Пенья.

источник: «Советский спорт»
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