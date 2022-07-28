Джо Роган возвращается на комментаторскую позицию после расистского скандала

В феврале Джо Роган оказался в центре расистского скандала. Все произошло на подкасте The Joe Rogan Experience. Комментатор UFC нелестно отозвался о афроамериканцах. Это видео улетело в сеть и вызвало серьезный общественный резонанс. Недовольных было много, а Рогана отстранили от работы, но теперь он вернется и станет главным комментаторским голосом UFC 277. Соцсеть Джо Рогана Джо Роган

Команда UFC на предстоящем турнире UFC 277

Ветеран организации Майкл Ивз возглавит аналитиков турнира, а Дин Томас и Алан Джуман будут ему помогать.

Репортер

Давний и постоянный корреспондент UFC Меган Оливи будет работать за кулисами и общаться с победителями боев, а еще она расскажет о анонсах предстоящих поединков.

UFC Меган Оливи

Ринг-анонсер

В октагоне не будет никого нового, поединки станет объявлять легендарный Брюс Баффер.

Соцсети Брюса Баффера Брюс Баффер

Комментаторы

Даниэль Кормье, Джо Роган, Джон Аник будут комментировать поединки и обсуждать главные новости в мире ММА.

Соцсеть Даниэля Кормье Даниэль Кормье

Напомним, что UFC 277 пройдет 31 июля в США. В главном бою сразятся Аманда Нуньес и Джулианна Пенья.