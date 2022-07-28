«Чемпионке придется доказать свою легитимность». Диана Авсарагова о поединке Нуньес и Пенья

«Я очень жду этот бой. Скажу честно, совсем не ожидала, что реванш получится организовать так быстро. Джулианна Пенья сразу на него согласилась, а это значит, что она не считает свою победу случайностью и верит в повторение успеха. Кажется, что Аманда Нуньес подошла к прошлому поединку совсем не в лучшей моральной и физической форме. Она надеялась на быстрый финиш, но все пошло совсем иначе. Сейчас же она готовится по полной программе.

UFC Пенья - Нуньес

В Пенью снова не верят, ей придется доказывать свою легитимность. Мне кажется, что это ее мотивирует и придает дополнительные силы. Считаю, что этот бой будет длительнее первого, но результат не изменится. Пенья снова одолеет Нуньес. Ей нужно сдержать стартовый натиск, не нервничать и работать по своему плану».

Аманда Нуньес в последнем бою была задушена Джулианной Пенья во втором раунде. В ее статистике двадцать одна победа и пять поражений.

Джулианна Пенья в последнем поединке засамбитила Аманду Нуньес во втором раунде. В ее статистике четырнадцать побед и четыре поражения.