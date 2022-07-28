«Наше дело» снова в деле. На RUTUBE опубликована очередная конференция поп-ММА промоушена

Жаркий конфликт ведущего Дома-2 Андрея Черкасова и Мурада Легенды вовсю разгорелся в студии «Нашего дела». Черкасов предъявил Мураду за его поступки и поведение, сделав небольшой подарок, от чего Мурад не стал сидеть на месте и устроил легкую потасовку.

Яркий дебют ожидает всех любителей поп-ММА, в клетке «Нашего дела» собирается подраться один из самых популярных обозревателей мира поп-ММА индустрии — Влад Кимчи. Он выступит против Артема Фишера, яркого блогера-бойца, который уже выступал на турнирах промоушена.

Противостояние Даира Агацарского и Самира Мирзаева обещает стать очень интересным для аудитории. Громкие слова с обеих сторон привели к потасовке прямо в зале конференции.

Алексей Леденев, дзюдоист с большим количеством регалий, готов выйти в октагон с Денисом Вильдановым. Для Алексея этот поединок станет дебютным в поп-ММА, и пусть бой с «Большим папой» выглядит неравным, он готов показать настоящую зарубу.

Артуш Саркисян заявил, что хочет забрать пояс у Павла Шульского. Для этого ему придётся победить нескольких бойцов, одним из которых станет Сулейман Буравлев.

Рашид Койчакаев и Эльдар Гарафутдинов готовы показать яркий бой в клетке, который не оставит равнодушным ни одного из зрителей.

Юрий Берченко, взяв слово из зала, предъявил Александру Гобозову. Александр решил ответить и завязалась потасовка, вследствие чего объявили стердаун. Бой может состояться в скором времени.

КАРД ПРЕДСТОЯЩЕГО ТУРНИРА

1. Алексей Леденев – Денис «Большой Папа» Вильданов.

2. Артуш Саркисян – Алексей Маслов.

3. Даир Агацарский – Самир Мирзаев.

4. Рашид Койчакаев – Эльдар Гарафутдинов.

5. Артем Фишер – Влад “Кимчи” Кудрин.

6. Андрей Черкасов – Исрапил Рамазанов (Мурад Легенда).