«Наше дело» снова в деле. На RUTUBE опубликована очередная конференция поп-ММА промоушена

Жаркий конфликт ведущего Дома-2 Андрея Черкасова и Мурада Легенды вовсю разгорелся в студии «Нашего дела». Черкасов предъявил Мураду за его поступки и поведение, сделав небольшой подарок, от чего Мурад не стал сидеть на месте и устроил легкую потасовку.
Яркий дебют ожидает всех любителей поп-ММА, в клетке «Нашего дела» собирается подраться один из самых популярных обозревателей мира поп-ММА индустрии — Влад Кимчи. Он выступит против Артема Фишера, яркого блогера-бойца, который уже выступал на турнирах промоушена.
Противостояние Даира Агацарского и Самира Мирзаева обещает стать очень интересным для аудитории. Громкие слова с обеих сторон привели к потасовке прямо в зале конференции.
Алексей Леденев, дзюдоист с большим количеством регалий, готов выйти в октагон с Денисом Вильдановым. Для Алексея этот поединок станет дебютным в поп-ММА, и пусть бой с «Большим папой» выглядит неравным, он готов показать настоящую зарубу.
Артуш Саркисян заявил, что хочет забрать пояс у Павла Шульского. Для этого ему придётся победить нескольких бойцов, одним из которых станет Сулейман Буравлев.
Рашид Койчакаев и Эльдар Гарафутдинов готовы показать яркий бой в клетке, который не оставит равнодушным ни одного из зрителей.
Юрий Берченко, взяв слово из зала, предъявил Александру Гобозову. Александр решил ответить и завязалась потасовка, вследствие чего объявили стердаун. Бой может состояться в скором времени.
КАРД ПРЕДСТОЯЩЕГО ТУРНИРА
1. Алексей Леденев – Денис «Большой Папа» Вильданов.
2. Артуш Саркисян – Алексей Маслов.
3. Даир Агацарский – Самир Мирзаев.
4. Рашид Койчакаев – Эльдар Гарафутдинов.
5. Артем Фишер – Влад “Кимчи” Кудрин.
6. Андрей Черкасов – Исрапил Рамазанов (Мурад Легенда).