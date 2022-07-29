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Пенья, Морено, Анкалаев, Павлович. Прогноз на главные поединки UFC 277

31 июля в США пройдет турнир UFC 277. В главном поединке вечера Аманда Нуньес и Джулианна Пенья проведут реванш.
Пенья, Морено, Анкалаев, Павлович. Прогноз на главные поединки UFC 277
29 июля 2022 08:26
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Магомед Анкалаев против Энтони Смита

Нам не стоит ожидать быстрого развития событий. Не будем забывать, что этот поединок носит статус претендентского, поэтому оба бойца будут осторожничать. Россиянин гораздо выше классом. Ставим на победу Магомеда Анкалаева единогласным решением судей.

UFC

Сергей Павлович против Деррика Льюиса

Нас ожидает поединок двух нокаутеров. На стороне Льюиса опыт, а Павлович постарается взять своей молодостью. Американец выразил свою антироссийскую позицию и россиянин планирует спросить его за слова. Бой точно не дойдет до решения. Ставим на победу Сергея Павловича нокаутом в первой половине поединка.

UFC

Брэндон Морено против Кай Кара Франса

Бойцы уже встречались три года назад и Морено одержал победу единогласным решением судей. Сейчас Кай Кара Франс набрал солидный ход, но ничего не изменится. Слишком уж хорош Морено в тайминге и плане на бой. Ставим на победу Брэндона Морено единогласным судейским решением.

Аманда Нуньес против Джулианны Пенья

Ох… Тут все сложно. Мы собрали прогнозы самых топовых российских девушек-бойцов и их мнения разделились. Пенья выглядит очень круто и в прошлом бою одержала победу не случайно! Да, Аманда болела коронавирусом… В общем, за и против очень много, но ставим на Пенью, будет сложно, но она защитит титул…

Где смотреть UFC 277

Турнир стартует 31 июля в 01:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 03:00 по московскому времени, а главный бой около 05.00.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

источник: «Советский спорт»
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