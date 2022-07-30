Смит сомневается в навыках Анкалаева и рассчитывает на легкую победу

«Этот парень действительно хорош, но он совершает множество ошибок. Да, он никогда не теряет позицию. Считаю, что он ни разу не дрался по-настоящему. Парень бился в восемнадцати поединках, но у него были странные соперники.

На UFC 277 ему придется драться. Его время истекло, докажу это в ночь с субботы на воскресенье. Мой опыт и чутье подсказывают, что я выйду победителем из этого противостояния. А потом заберу и титул», – рассказал Энтони Смит на пресс-конференции перед турниром UFC 277.

ГДЕ СМОТРЕТЬ UFC 277

Турнир стартует 31 июля в 01:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 03:00 по московскому времени, а главный бой около 05.00.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Энтони Смит в последнем поединке задушил Райана Спэнна во втором раунде. На его счету тридцать пять побед и шестнадцать поражений.

Магомед Анкалаев в последнем бою победил Тиаго Сантоса единогласным решением судей. В его активе семнадцать побед и одно поражение.