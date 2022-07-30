Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Пенью раздражает, что в нее не верят. Чемпионка готовится повторить свой успех

31 июля Джулианна Пенья и Аманда Нуньес проведут долгожданный реванш и разыграют пояс UFC в легчайшем весе.
Пенью раздражает, что в нее не верят. Чемпионка готовится повторить свой успех
30 июля 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсети Джулианны Пеньи

О ТОМ, ЧТО ФАНАТЫ НЕ ВЕРЯТ В ЕЕ УСПЕХ

– Это печально, знаете ли. Говорили, что она поскользнулась на банановой кожуре и проиграла этот бой, но это не так. Сейчас мы проведем еще один поединок, и я планирую повторить свой успех. Надеюсь, что после этого боя меня станут больше уважать.

О ХАРИЗМЕ АМАНДЫ НУНЬЕС

У Федора Емельяненко есть своя аура. Майк Тайсон, Дана Уайт – у них есть аура. Может, она есть и у Нуньес, но я ее не ощутила.

ПРОГНОЗ НА БОЙ ОТ ЧЕМПИОНКИ

Буду ее бить, пинать, таскать за волосы. Собираюсь укусить ее, выколоть ей глазные яблоки, если придется! Планирую ее просто уничтожить. Поверьте, это не пустые слова, я готова умереть в клетке, если это потребуется. Готова ко всему! Дана Уайт снова отдаст мне пояс этим вечером.

https://www.youtube.com/watch?v=rKLabJnqkhU

Аманда Нуньес в последнем бою была задушена Джулианной Пенья во втором раунде. В ее статистике двадцать одна победа и пять поражений.

Джулианна Пенья в последнем поединке засамбитила Аманду Нуньес во втором раунде. В ее статистике четырнадцать побед и четыре поражения.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Пенью раздражает, что в нее не верят. Чемпионка готовится повторить свой успех
Пенью раздражает, что в нее не верят. Чемпионка готовится повторить свой успех
31 июля Джулианна Пенья и Аманда Нуньес проведут долгожданный реванш и разыграют пояс UFC в легчайшем весе.
30.07.2022 10:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Смит сомневается в навыках Анкалаева и рассчитывает на легкую победу
Смит сомневается в навыках Анкалаева и рассчитывает на легкую победу
31 июля в рамках UFC 277 состоится претендентский поединок в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Энтони Смитом
30.07.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Пенья, Морено, Анкалаев, Павлович. Прогноз на главные поединки UFC 277
Пенья, Морено, Анкалаев, Павлович. Прогноз на главные поединки UFC 277
31 июля в США пройдет турнир UFC 277. В главном поединке вечера Аманда Нуньес и Джулианна Пенья проведут реванш.
29.07.2022 08:26
ММА
автор: Антон Купреченков
«Наше дело» снова в деле. На RUTUBE опубликована очередная конференция поп-ММА промоушена
«Наше дело» снова в деле. На RUTUBE опубликована очередная конференция поп-ММА промоушена
Сегодня эксклюзивно на RUTUBE вышел новый выпуск конференции «Наше дело».
28.07.2022 22:04
ММА
автор: Антон Купреченков
«Чемпионке придется доказать свою легитимность». Диана Авсарагова о поединке Нуньес и Пенья
«Чемпионке придется доказать свою легитимность». Диана Авсарагова о поединке Нуньес и Пенья
Непобежденный боец Bellator Диана Авсарагова поделилась с «Советским спортом» своим прогнозом на бой между Амандой Нуньес и Джулианной Пенья, который состоится 31 июля в рамках UFC 277.
28.07.2022 10:02
ММА
автор: Антон Купреченков
Джо Роган возвращается на комментаторскую позицию после расистского скандала
Джо Роган возвращается на комментаторскую позицию после расистского скандала
Легендарный комментатор снова будет работать на ближайшем турнире UFC.
28.07.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
«Нуньес очень заряжена». Марина Мохнаткина о главном женском реванше года
«Нуньес очень заряжена». Марина Мохнаткина о главном женском реванше года
Боец PFL, многократная чемпионка России и мира по самбо Марина Мохнаткина поделилась с «Советским спортом» своим прогнозом на поединок между Амандой Нуньес и Джулианной Пеньей.
27.07.2022 09:02
ММА
автор: Антон Купреченков
«Борз» планирует наказать «Стоктонского гангстера»
«Борз» планирует наказать «Стоктонского гангстера»
Хамзат Чимаев уже начал раскачку поединка и проехался по Нейту Диазу.
27.07.2022 08:20
ММА
автор: Антон Купреченков
Такой поединок нельзя пропустить. Где смотреть реванш Нуньес и Пеньи
Такой поединок нельзя пропустить. Где смотреть реванш Нуньес и Пеньи
31 июля в США пройдет долгожданный турнир UFC 277. В главном событии вечера состоится бой-реванш между американкой Джулианной Пеньей и бразильянкой Амандой Нуньес.
26.07.2022 10:00
ММА
автор: Антон Купреченков
«В этом бою все будет иначе!» Алексеева о реванше Нуньес и Пеньи
«В этом бою все будет иначе!» Алексеева о реванше Нуньес и Пеньи
Боец Bellator Ирина Алексеева поделилась с «Советским спортом» прогнозом на главный реванш года в женском ММА.
26.07.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Шоу Сафонова в первой игре с Fan ID! Как «Краснодар» разгромил «Урал» в матче с двумя пенальти и полупустыми трибунами
В стартовом поединке 3-го тура РПЛ «быки» на выезде победили «Урал» - 3:1.
«Хочу сняться в кино. Можно и в фильме ужасов». Эксклюзив с Алиной Загитовой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала «Плеймейкеру» о вождении автомобиля, съемках в «Ледниковом периоде», боксе и умении владеть клюшкой.
Роналду у разбитого корыта! Обмен на Гризманна зарубили, трансфер в Лиссабон — заблокировали
Криштиану Роналду, вокруг которого много слухов о его уходе из «МЮ», решил прервать молчание и наехал на прессу.
200 тысяч за ужин с Орзул, по 150 тысяч — за артефакты от Большунова и Загитовой! Как прошел аукцион «Гольф во благо»
В гольф-клубе «Пестово» состоялся благотворительный аукцион «Гольф во благо» в поддержку фонда «Созвездие Добра», организованный «Лигой Ставок» и Федерацией гольфа Московской области. По итогам мероприятия было собрано более миллиона рублей на нужды сирот Казани.
А не замахнуться ли Хэмилтону на первую победу в сезоне? Расклады перед Гран-при Венгрии
29 - 31 июля на автодроме «Хунгароринг» пройдет тринадцатый этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы участников.
3-й тур РПЛ с матчем «Зенит» — «Локомотив»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
29 - 31 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о третьем туре.
Армейская угроза «Зениту»? Как ЦСКА анонсировал четырех новичков
Не каждый день в наш чемпионат приезжают игроки, заигранные за приличные сборные. Они и раньше не слишком жаловали РПЛ, а после всем известных событий тем более стали редким явлением.
Яростная атака на верхний край плинтуса! Как на нашем ТВ смотрели начало нового футбольного сезона
Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Несмотря на старт чемпионата страны по футболу, зрительская аудитория продолжает пребывать в летней спячке, которой способствуют антироссийские санкции.
Виктора Бута поменяют на Бриттни Грайнер? Звезда НБА дает показания в химкинском суде и ждет помощи от Байдена и Кремля
Администрация США предложила России обменять своих граждан бывшего морского пехотинца Пола Уилана и двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер на предпринимателя Виктора Бута.
Ее золотая жила. Как Алина Загитова выиграла за два года все и бросила спорт еще школьницей
Карьера этой фигуристки была едва ли не самой короткой в нашей стране. Но при этом – парадокс! – и одной из самых успешных.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика