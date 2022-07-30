Пенью раздражает, что в нее не верят. Чемпионка готовится повторить свой успех

О ТОМ, ЧТО ФАНАТЫ НЕ ВЕРЯТ В ЕЕ УСПЕХ

– Это печально, знаете ли. Говорили, что она поскользнулась на банановой кожуре и проиграла этот бой, но это не так. Сейчас мы проведем еще один поединок, и я планирую повторить свой успех. Надеюсь, что после этого боя меня станут больше уважать.

О ХАРИЗМЕ АМАНДЫ НУНЬЕС

– У Федора Емельяненко есть своя аура. Майк Тайсон, Дана Уайт – у них есть аура. Может, она есть и у Нуньес, но я ее не ощутила.

ПРОГНОЗ НА БОЙ ОТ ЧЕМПИОНКИ

– Буду ее бить, пинать, таскать за волосы. Собираюсь укусить ее, выколоть ей глазные яблоки, если придется! Планирую ее просто уничтожить. Поверьте, это не пустые слова, я готова умереть в клетке, если это потребуется. Готова ко всему! Дана Уайт снова отдаст мне пояс этим вечером.

https://www.youtube.com/watch?v=rKLabJnqkhU

Аманда Нуньес в последнем бою была задушена Джулианной Пенья во втором раунде. В ее статистике двадцать одна победа и пять поражений.

Джулианна Пенья в последнем поединке засамбитила Аманду Нуньес во втором раунде. В ее статистике четырнадцать побед и четыре поражения.