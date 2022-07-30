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Дацик идет за головой Монсона. Ожидания от поединка

Во вторник, 5 августа, Вячеслав Дацик и Джефф Монсон проведут бой по правилам ММА в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Дацик идет за головой Монсона. Ожидания от поединка
30 июля 2022 22:50
автор: Антон Купреченков
автор фото: «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Радует, что бой пройдет по правилам ММА, а не бокса. Джефф Монсон совершенно не дружит с боксом, а Вячеслав Дацик тоже не Майк Тайсон. Спортивного интереса в данном противостоянии мало, но внимание к бойцам есть. Поединок будет показан в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ.

ЧТО ЖДАТЬ ОТ ПОЕДИНКА

Ничего сверхъестественного ждать не стоит. Монсону уже перевалило за пятьдесят, он завязал со спортом, но деньги же нужны, пришлось вернуться. Монсон, это точно, будет делать акцент на борьбу, но, судя по последним его боям, ничего там у него не получается. Силы уже совсем не те. Дацик моложе Джеффа на восемь лет. Сильно бьет, но не борется. С борьбой Вячеслав всегда испытывал сложности. Так вот… Джефф будет стараться перевести своего оппонента в партер. Удастся ли? Сил-то нет, а у Дацика они еще имеются. Если сможет, то велика вероятность, что бывший американец проведет свой коронный «Север-Юг» и задушит скандального бойца. Его шанс на победу именно там. Дацик будет искать счастья в стойке и постарается нокаутировать Монсона. Никаких вариантов в борьбе у него нет, но он и не будет пытаться.

Фото: «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Бой не должен дойти до судейского вердикта, а если дойдет, то все будет крайне скучно и с трудом смотрибельно.

источник: «Советский спорт»
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