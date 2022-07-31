Нуньес вернула титул, а россияне нокаутировали всех. Результаты UFC 277

НОКАУТ ПАВЛОВИЧА

Сергей Павлович не оставил Деррику Льюису никаких шансов. На первой минуте боя американец был повержен. Россиянин провел убойнейшую серию из боковых и прямых ударов, Льюис упал и был буквально забит в партере.

Фото: официальный сайт UFC

ПОБЕДА АНКАЛАЕВА

Магомед Анкалаев снова удивил. От него ожидали размеренного боя, а он сумел финишировать Энтони Смита. Российский боец продемонстрировал отменную стойку и американец просто завалил его на себя, спасаясь в борьбе. Развязка наступила в партере, где Смит был буквально вбит в канвас. Победа Анкалаева техническим нокаутом во втором раунде.

Фото: официальный сайт UFC

МОРЕНО СНОВА ПОБЕДИЛ ФРАНСА

Брэндон Морено и Кай Кара-Франс продемонстрировали невероятно динамичный поединок, но чуда не произошло. Морено снова победил техническим нокаутом в третьем раунде, доказав, что является мастером тайминга.

Фото: официальный сайт UFC

ГЛАВНЫЙ БОЙ

Аманда Нуньес вернула себе титул чемпионки UFC в легчайшем весе. На протяжении всего поединка Нуньес доминировала в стойке и борьбе, разбив Пенью на всех фронтах и победив единогласным решением судей.

Фото: официальный сайт UFC

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ UFC 277

Предварительные бои:

Ораян Коси победил Блуда Даймонда единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Николае Негумереану победил Игоря Потерю техническим нокаутом во втором раунде;

Джозелин Эдвардс победила Джи Йон Ким раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28);

Майкл Моралес победил Адама Фюгитта техническим нокаутом в третьем раунде.

Драккар Клозе победил Рафу Гарсию единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Хамди Абделвахаб победил Дон'Тэйла Майеса раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

Дрю Добер нокаутировал Рафаэля Алвеса в третьем раунде;

Алекс Мороно победил Мэттью Семеслбергера единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Главные поединки:

Магомед Анкалаев победил Энтони Смита техническим нокаутом во втором раунде;

Александр Пантожа победил Алекса Переза удушающим приёмом в первом раунде;

Сергей Павлович победил Деррика Льюиса техническим нокаутом в первом раунде;

Брэндон Морено победил Кая Кару-Франса техническим нокаутом в третьем раунде.

Главный бой вечера:

Аманда Нунес победила Джулианну Пенью единогласным решением судей (50-45, 50-44, 50-43).