Нуньес вернула титул, а россияне нокаутировали всех. Результаты UFC 277

НОКАУТ ПАВЛОВИЧА
Сергей Павлович не оставил Деррику Льюису никаких шансов. На первой минуте боя американец был повержен. Россиянин провел убойнейшую серию из боковых и прямых ударов, Льюис упал и был буквально забит в партере.
ПОБЕДА АНКАЛАЕВА
Магомед Анкалаев снова удивил. От него ожидали размеренного боя, а он сумел финишировать Энтони Смита. Российский боец продемонстрировал отменную стойку и американец просто завалил его на себя, спасаясь в борьбе. Развязка наступила в партере, где Смит был буквально вбит в канвас. Победа Анкалаева техническим нокаутом во втором раунде.
МОРЕНО СНОВА ПОБЕДИЛ ФРАНСА
Брэндон Морено и Кай Кара-Франс продемонстрировали невероятно динамичный поединок, но чуда не произошло. Морено снова победил техническим нокаутом в третьем раунде, доказав, что является мастером тайминга.
ГЛАВНЫЙ БОЙ
Аманда Нуньес вернула себе титул чемпионки UFC в легчайшем весе. На протяжении всего поединка Нуньес доминировала в стойке и борьбе, разбив Пенью на всех фронтах и победив единогласным решением судей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ UFC 277
Предварительные бои:
Ораян Коси победил Блуда Даймонда единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Николае Негумереану победил Игоря Потерю техническим нокаутом во втором раунде;
Джозелин Эдвардс победила Джи Йон Ким раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28);
Майкл Моралес победил Адама Фюгитта техническим нокаутом в третьем раунде.
Драккар Клозе победил Рафу Гарсию единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Хамди Абделвахаб победил Дон'Тэйла Майеса раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);
Дрю Добер нокаутировал Рафаэля Алвеса в третьем раунде;
Алекс Мороно победил Мэттью Семеслбергера единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).
Главные поединки:
Магомед Анкалаев победил Энтони Смита техническим нокаутом во втором раунде;
Александр Пантожа победил Алекса Переза удушающим приёмом в первом раунде;
Сергей Павлович победил Деррика Льюиса техническим нокаутом в первом раунде;
Брэндон Морено победил Кая Кару-Франса техническим нокаутом в третьем раунде.
Главный бой вечера:
Аманда Нунес победила Джулианну Пенью единогласным решением судей (50-45, 50-44, 50-43).