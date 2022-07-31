«Победа Пенья была как лаки-панч – случайностью». Дарина Маздюк о главном поединке UFC 277

– Аманда Нуньес провела действительно классный поединок! Я никогда не видела ее такой техничной. Создается впечатление, что она немного зазналась, проведя несколько защит и поплатилась за это в прошлом бою.

Сегодняшний поединок доказал, что это поражение было случайным. Аманда провела большую работу над ошибками, собралась и поняла, что если она будет расслаблена, то это ей выйдет боком. Мы увидели ее реальный уровень. Она разложила Пенью по полочкам, в стойке и партере. У Пенья не получилось абсолютно ничего.

Первые два раунда прошли в стойке. У Нуньес были четко поставленные боковые удары, особенно с передней правой руки. Джулианна бросалась на нее, а Нуньес вытягивала ее на себя и наносила боковой удар. Это было настолько мощно, что Пенья несколько раз оказалась на канвасе.

Нуньес не собиралась бороться в первых двух раундах, но когда она заряжала свои боковые удары, то пропускала прямые. Пенья смогла составить ей определенную конкуренцию, а предыдущие соперницы Нуньес не оставляли на ней никаких следов.

В третьем раунде Аманда начала осуществлять переводы в партер и забивать Джулианну локтями. У Пенья начала сдавать дыхалка, на оставшуюся часть боя у нее уже не было никаких сил. Нуньес перевела ее шесть раз, Пенья пыталась выйти на рычаг локтя, около пяти раз, но я понимала, что он у нее не пройдет. Аманда все контролировала и технично уходила от этих попыток. Если ей было нужно, то она вставала в стойку, а потом снова обходила всю защиту Пенья.

Комментаторы ждали, что на последних секундах Джулианна Пенья может совершить чудо, секунданты кричали, что надо побеждать досрочно, а иначе она потерпит поражение. От нее ждали апсет, но она была очень вымотаны ударами, локтями, сечками. Было чувство, что она просто ждала концовку боя.

Нуньес обдумывала свой каждый шаг, не летела вперед. Она слушала свой угол и работала по четкому плану, разобрала Пенья по кусочкам, устроив кровавое месиво. Это было невероятно круто, мы наблюдали настоящий топовый, чемпионский бой. Аманда Нуньес продемонстрировала, что в ближайшие несколько лет пояс будет у нее.

Считаю, что UFC не даст Пенья третью попытку, после такого разгрома нет никакого смысла снова биться с чемпионкой. Джулианна колоссально отстает от Нуньес во всех аспектах.

Напомним, что Аманда Нуньес победила Джулианну Пенья единогласнм решением судей и вернула себе пояс UFC в легчайшем весе.