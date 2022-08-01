Молдавский, Умалатов и Усик. Главные поединки бокса и ММА в августе

5 АВГУСТА. ДАЦИК ПРОТИВ МОНСОНА
5 августа в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном поединке вечера Джефф Монсон и Вячеслав Дацик подерутся по правилам ММА.
6 АВГУСТА. PFL
6 августа в США пройдет очередной этап гран-при PFL. В главном поединке вечера Энтони Петтис сразится с Стивеном Рейем. В рамках турнира выступит российский боец Омари Ахмедов.
7 АВГУСТА. UFC
7 августа в США состоится турнир UFC. В главном бою вечера Тиаго Сантос будет драться с Джамалом Хиллом. На этом турнире свой очередной поединок проведет молдавский боец Сергей Спивак.
источник: «Советский спорт»