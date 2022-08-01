Молдавский, Умалатов и Усик. Главные поединки бокса и ММА в августе

Справились и без Мбаппе! Как Месси, Неймар и Рамос устроили шоу из Суперкубка Франции в Тель-Авиве

«Пари Сен-Жермен» завоевал первый трофей в сезоне, выиграв Суперкубок страны у «Нанта» - 4:0.