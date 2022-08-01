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Молдавский, Умалатов и Усик. Главные поединки бокса и ММА в августе

Последний летний месяц дарит нам множество значимых турниров по ММА и боксу. «Советский спорт» расскажет, что смотреть в августе.
Молдавский, Умалатов и Усик. Главные поединки бокса и ММА в августе
01 августа 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Professional Fighters League

5 АВГУСТА. ДАЦИК ПРОТИВ МОНСОНА

5 августа в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном поединке вечера Джефф Монсон и Вячеслав Дацик подерутся по правилам ММА.

6 АВГУСТА. PFL

6 августа в США пройдет очередной этап гран-при PFL. В главном поединке вечера Энтони Петтис сразится с Стивеном Рейем. В рамках турнира выступит российский боец Омари Ахмедов.

7 АВГУСТА. UFC

7 августа в США состоится турнир UFC. В главном бою вечера Тиаго Сантос будет драться с Джамалом Хиллом. На этом турнире свой очередной поединок проведет молдавский боец Сергей Спивак.

источник: «Советский спорт»
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