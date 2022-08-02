Емельяненко уже забывает, что говорит. Продолжит ли карьеру бывший боец?

Все началось с того, что Александр Емельяненко, а может кто-то из его окружения, заявил, что карьера подошла к концу. Все начали писать об этом, спорить, но потом Александр, а может и не он, написал большой пост, обвинив СМИ в распространении фейков. Не секрет, что бывший легендарный тяжеловес находится в ужасной форме и его дальнейшие выступления вызывают множество логичных вопросов.

ПРОДОЛЖИТ ИЛИ НЕТ

Вопрос в том, что продолжать? Бои по правилам поп-ММА тянут на продолжение карьеры? А Александр дерется именно там, все его выходы в реальный спорт заканчиваются громкими провалами. Сейчас же Емельяненко продолжает подогревать интерес к своей персоне подобными вбросами, скандалами и наездами на журналистов.

Недавно мы пересекались на одном мероприятии, я с интересом смотрел как его обступили представители СМИ, а он, шатаясь после тяжелой тренировки, отвечал им с барского плеча. После пары минут общения, не ответив толком ни на один вопрос, Александр устал и предпочел уйти… Я задумался, а стоит ли уделять внимание человеку, который так относится к журналистам? Сейчас же АЕ обвинил представителей прессы в каких-то фейках. Создается впечатление. что Александр паразитирует на собственных вбросах, а потом ругает авторов постов о нем.

ТАК ПРОДОЛЖИТ ИЛИ НЕТ

А какая разница? Его реальная карьера завершилась много лет назад. Является ли он величайшим тяжеловесом из России — нет. За свою карьеру он подрался с тремя реальными топовыми соперниками: Джошем Барнеттом, Фабрисио Вердумом и Мирко Крокопом. Разумеется, проиграв каждому из них досрочно. На территории США АЕ вообще не бился. Вернемся к журналистам… Отношение это удивляет, отношение к людям, которые пишут про него и делают ему бесплатную рекламу. Александр и его команда сами вбрасывают подобные новости, подогревая угасающий интерес. Его карьера давно завершена, а сейчас он пытается заработать на нашем с вами интересе. Благо, что его уже нет или осталось совсем немного.