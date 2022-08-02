Анкалаев будет биться за титул? Или не будет…

Магомед Анкалаев идет на рекорд, больше него досрочных побед в полутяжелом весе UFC одержал только Джон Джонс, но бой с действующим чемпионом Иржи Прохазкой еще не анонсирован.

Президент UFC Дана Уайт откровенно юлит и придумывает себе различные пути отхода:

«Анкалаев находится на четвертой строчке и побил пятого номера. Так что здесь простая математика и все понятно. В общем, он близок», - рассказал Дана Уайт.

Гловер Тейшейра, Ян Блахович, Александр Ракич действительно находятся выше Магомеда Анкалаева в рейтинге лучших полутяжеловесов UFC, но их статистика вызывает сомнения. Дело в том, что они чередуют побед и поражения, а россиянин одержал девять побед подряд. Сомнений нет — следующим соперником Магомеда Анкалаева должен стать Иржи Прохазка. Уайт немного набивает себе цену, но иного хода у него просто нет.

КОГДА МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ ПОЕДИНОК

В начале зимы в США. У Анкалаева нет проблем с визой, а такое событие может смело возглавить любой номерной турнир.

В статистике Иржи Прохазки двадцать девять побед и три поражения.

В рекорде Магомеда Анкалаева восемнадцать побед и одно поражение.