Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Анкалаев будет биться за титул? Или не будет…

Российский полутяжеловес Магомед Анкалаев одержал девятую победу кряду, победив Энтони Смита в претендентском поединке, но бой за титул остается под большим вопросом…
Анкалаев будет биться за титул? Или не будет…
02 августа 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Магомед Анкалаев идет на рекорд, больше него досрочных побед в полутяжелом весе UFC одержал только Джон Джонс, но бой с действующим чемпионом Иржи Прохазкой еще не анонсирован.

Президент UFC Дана Уайт откровенно юлит и придумывает себе различные пути отхода:

«Анкалаев находится на четвертой строчке и побил пятого номера. Так что здесь простая математика и все понятно. В общем, он близок», - рассказал Дана Уайт.

Гловер Тейшейра, Ян Блахович, Александр Ракич действительно находятся выше Магомеда Анкалаева в рейтинге лучших полутяжеловесов UFC, но их статистика вызывает сомнения. Дело в том, что они чередуют побед и поражения, а россиянин одержал девять побед подряд. Сомнений нет — следующим соперником Магомеда Анкалаева должен стать Иржи Прохазка. Уайт немного набивает себе цену, но иного хода у него просто нет.

КОГДА МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ ПОЕДИНОК

В начале зимы в США. У Анкалаева нет проблем с визой, а такое событие может смело возглавить любой номерной турнир.

В статистике Иржи Прохазки двадцать девять побед и три поражения.

В рекорде Магомеда Анкалаева восемнадцать побед и одно поражение.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Емельяненко уже забывает, что говорит. Продолжит ли карьеру бывший боец?
Емельяненко уже забывает, что говорит. Продолжит ли карьеру бывший боец?
Александр Емельяненко продолжает отжигать, то он завершает карьеру, то ругает СМИ и все отрицает… Мы разбираемся в ситуации.
02.08.2022 08:08
ММА
автор: Антон Купреченков
Молдавский, Умалатов и Усик. Главные поединки бокса и ММА в августе
Молдавский, Умалатов и Усик. Главные поединки бокса и ММА в августе
Последний летний месяц дарит нам множество значимых турниров по ММА и боксу. «Советский спорт» расскажет, что смотреть в августе.
01.08.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
«Победа Пеньи была как лаки-панч – случайностью». Дарина Маздюк о главном поединке UFC 277
«Победа Пеньи была как лаки-панч – случайностью». Дарина Маздюк о главном поединке UFC 277
Боец Bellator Дарина Маздюк рассказала «Советскому спорту» о своих впечатлениях от просмотра реванша между Амандой Нуньес и Джулианной Пенья.
31.07.2022 12:21
ММА
автор: Антон Купреченков
Нуньес вернула титул, а россияне нокаутировали всех. Результаты UFC 277
Нуньес вернула титул, а россияне нокаутировали всех. Результаты UFC 277
В США прошел турнир UFC 277, в главном бою вечера Аманда Нуньес победила Джулианну Пенья единогласным решением судей.
31.07.2022 12:16
ММА
автор: Антон Купреченков
Дацик идет за головой Монсона. Ожидания от поединка
Дацик идет за головой Монсона. Ожидания от поединка
Во вторник, 5 августа, Вячеслав Дацик и Джефф Монсон проведут бой по правилам ММА в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
30.07.2022 22:50
ММА
автор: Антон Купреченков
Пенью раздражает, что в нее не верят. Чемпионка готовится повторить свой успех
Пенью раздражает, что в нее не верят. Чемпионка готовится повторить свой успех
31 июля Джулианна Пенья и Аманда Нуньес проведут долгожданный реванш и разыграют пояс UFC в легчайшем весе.
30.07.2022 10:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Смит сомневается в навыках Анкалаева и рассчитывает на легкую победу
Смит сомневается в навыках Анкалаева и рассчитывает на легкую победу
31 июля в рамках UFC 277 состоится претендентский поединок в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Энтони Смитом
30.07.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Пенья, Морено, Анкалаев, Павлович. Прогноз на главные поединки UFC 277
Пенья, Морено, Анкалаев, Павлович. Прогноз на главные поединки UFC 277
31 июля в США пройдет турнир UFC 277. В главном поединке вечера Аманда Нуньес и Джулианна Пенья проведут реванш.
29.07.2022 08:26
ММА
автор: Антон Купреченков
«Наше дело» снова в деле. На RUTUBE опубликована очередная конференция поп-ММА промоушена
«Наше дело» снова в деле. На RUTUBE опубликована очередная конференция поп-ММА промоушена
Сегодня эксклюзивно на RUTUBE вышел новый выпуск конференции «Наше дело».
28.07.2022 22:04
ММА
автор: Антон Купреченков
Ничья с «Уфой» нужна была весной… Как «Рубин» Слуцкого снова потерял очки в Первой Лиге
В центрального матче 3-го тура Первой Лиги казанская команда не смогла выиграть у соседей из Башкирии (0:0).
Фан Ай Ди или Фан Уйди? Как в России «приживается» паспорт болельщика
Третий тур РПЛ ознаменовался не только рядом ярких матчей, но и введением системы Fan ID в Екатеринбурге, Сочи, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Суммарная посещаемость составила жалкие 34 088 зрителей на всех.
От реваншей Усика и Камару до возвращения Гассиева. Что ждет фанатов бокса и ММА в августе
«Плеймейкер» представляет Топ-10 поединков третьего летнего месяца.
Дебют Квята в США, победа Смоляра в «Ф-3» и финал-кошмар Потаповой в Праге. Новые приключения наших нейтралов
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
«У Ашота» в Тушино и другие футбольные мемы
Главные новости российского и мирового футбола в картинках.
«Уход Федуна стал бы спасением и облегчением». Червиченко — о возможной смене владельца «Спартака»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением об анонсированных перестановках в руководстве народной команды.
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 01.08.2022: на кону 13 198 828 рублей!
1 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Теперь — Хачатурянц! Федуну нашли нового преемника в «Спартаке»
Как известно, дыма без огня не бывает. 1 августа различные источники продолжили настаивать на скорой смене руководителя в «Спартаке».
Справились и без Мбаппе! Как Месси, Неймар и Рамос устроили шоу из Суперкубка Франции в Тель-Авиве
«Пари Сен-Жермен» завоевал первый трофей в сезоне, выиграв Суперкубок страны у «Нанта» - 4:0.
«У нас с Литвиновым получилось неплохо». Никита Чернов — об обороне «Спартака» без Джикии
Защитник «Спартака» Никита Чернов после победы над «Оренбургом» в 3-м туре РПЛ (4:1) рассказал о борьбе за чемпионство и прокомментировал слова Леонида Федуна.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика