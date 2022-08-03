Токов сразится за титул Bellator с непобежденным чемпионом

Анатолий Токов очень долго пытался встретиться с Гегардом Мусаси, но бой не состоялся. Сейчас у россиянина появился такой шанс, но уже с другим соперником.

Джонни Эблин — действующий чемпион Bellator в среднем весе, который одержал максимально доминирующую победу над Гегардом Мусаси. Очень жаль, что этот поединок не состоялся, но для россиянина появился новый вызов.

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков анонсировал титульный бой для российского бойца:

«Я знаю, что Толе Токову тоже обещали скоро титульный бой, осенью. Он сейчас занимается визой, у него закончилась. Так что все ждем».

ВИЗА

Сейчас для россиян это главная проблема. Российским бойцам сложно получить визу и это может кардинально поменять расклад, но не будем отвлекаться…

БОЙ С ЭБЛИНОМ

Бой будет очень сложным. Джонни Эблин никогда не проигрывал и это является для него дополнительной мотивацией. Токов, не самый медийный персонаж как и Эблин, такой бой будет очень сложно раскрутить Bellator. Будем ждать очередного российского чемпиона Bellator.

Анатолий Токов в последнем поединке победил Мухаммада Абдуллаха техническим нокаутом в первом раунде. В его статистике тридцать одна победа и три поражения.

Джонни Эблин в последнем бою победил Гегарда Мусаси единогласным решением судей. В его статистике тринадцать побед и ни одного поражения.