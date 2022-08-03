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Павлович может стать соперником Нганну уже в этом году

После победы Сергея Павловича над Дерриком Льисом в сети стали обсуждать возможность его поединка с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.
Павлович может стать соперником Нганну уже в этом году
03 августа 2022 10:25
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

КРИЗИС ТЯЖЕЛОГО ВЕСА

В UFC существует определенный кризис тяжелого веса. Все топовые бойцы уже подрались друг с другом и всех победил Фрэнсис Нганну. По-хорошему, этот вес давно нуждается в свежей крови и ее может принести именно Сергей Павлович. Россиянин идет на серии из четырех побед подряд и имеет всего лишь одно поражение в своей карьере, которое он потерпел от Алистара Оверима. Да, в том бою Оверим был великолепен и доказал, что его опыт просто решает, но Сергей растет и делает это довольно быстро. В последних четырех боях он не просто победил, а сделал это досрочно. Сейчас он может претендовать на самые высокие позиции.

UFC

БОЙ С НГАННУ

Это может стать боем года. Да, шансов у Сергея не очень много, будем откровенны, но они есть и бой с чемпионом он заслужил. Другой момент, что Дана Уайт понимает, что россияне могут забрать пояса почти в каждом весе, а это его явно не устраивает, поэтому такой поединок он будет всячески замораживать, но если Павлович одержит еще несколько подобных побед, то его точно сведут с чемпионом!

В статистике Сергея Павловича шестнадцать побед и всего одно поражение.

источник: «Советский спорт»
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