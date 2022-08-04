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TOP DOG проведет турнир по боям на голых кулаках в Сочи

Кулачные поединки заходят в город Сочи. Турнир TOP DOG FC 16 пройдет в курортной столице 24 сентября.
TOP DOG проведет турнир по боям на голых кулаках в Сочи
04 августа 2022 09:00
автор: Антон Купреченков

24 сентября в Сочи, в RED ARENA, пройдет турнир по кулачным боям TOP DOG FC 16. В главном поединке вечера чемпион TOP DOG в полусреднем весе Денис Погодин проведёт поединок против Адилжана «Адоса» Сандибекова из Казахстана. Для Погодина, идущего на серии из трёх досрочных побед кряду, это будет первая защита пояса. Для «Адоса» (4 победы - 1 ничья и 1 поражение) этот бой станет первым пятираундовым противостоянием в карьере.

В мэйн-карде турнира не знающий поражений Александр «Север» Северин (3 победы - 0 поражений) сразится с Тимуром «Доктором» Акаимовым (2 победы - 1 поражение), который все свои бои заканчивал досрочно. Поединок состоится в среднем весе.

В рамках TOP DOG FC 16 два не знающих поражений представителя легчайшего веса Хаваж Олигов (3 победы - 0 поражений) и Матин «Торнадо» Шаропов (2 победы - 0 поражений) проведут претендентский бой. Победитель поединка получит право сразиться за вакантный титул организации.

TOP DOG — российский промоушен, который специализируется на кулачных поединках.

источник: «Советский спорт»
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