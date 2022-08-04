Макгрегор покоряет Голливуд, но остается в боях

Семь лет назад Ронда Роузи должна была сыграть в ремейке культового фильма «Дом у дороги», который вышел в 1989 году. На тот момент Ронда была чемпионкой UFC и уже имела опыт съемок в кино, она должна была играть женскую версию персонажа, роль которого исполнил Патрик Суэйзи. Фильм так и не вышел, а Роузи перестала интересовать эта тема.

Сейчас проект получил новую жизнь, а одну из ролей должен взять на себя легендарный боец Конор Макгрегор.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Макгрегора Карен Кесслер: «Конор очень рад продолжить свою легендарную карьеру в Голливуде. «Дом у дороги» — любимая классика, но бои остаются для него главным приоритетом. Он очень хочет попробовать себя в кино».

Пока неизвестно о роли Макгрегора в предстоящем проекте.

Фильм будет сниматься в Доминиканской Республике, а главную роль исполнит Джейк Джилленхол, который будет играть бойца UFC. В общем, Конора ожидает очередной интересный шаг, а может и новая работа. О его возвращении в ММА ничего еще толком неизвестно, но оно снова затягивается.