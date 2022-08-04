Гроза таксистов снова в ММА. «Наше дело» опубликовало запись очередного ивента

Первое: Исрапил Рамазанов по прозвищу «Мурад Легенда» появился в клетке перед Андреем Черкасовым, ведущим Дом-2. Конфликт, разгоревшийся еще на конференции «Нашего дела», дошел до октагона. Оба бойца в своем противостоянии показали один из самых ярких боев в истории поп-ММА. Он продлился все 3 раунда и исход этого боя был самым непредсказуемым для зрителей, а еще доставил хлопот судьям, которые вынуждены были принимать непростое решение

Второе: Влад Кимчи дебютировал в роли бойца и выступил на «Нашем деле» против Артема Фишера. Несмотря на то, что бой блогерский, оба соперника подошли к подготовке должным образом и проделали колоссальную работу. Бой продлился всю дистанцию, однако все судьи сошлись на победе Фишера.

Специальным гостем турнира стал Магомед Исмаилов, который выступил в роли комментатора.

Наше дело

Самир Мирзаев и Даир Агацарский, которые зажгли искры при появлении в студии на конференции, показали настоящую рубку в октагоне. Уже в первых раундах оба бойца получили сечки, вследствие чего бой был остановлен врачом.

Алексей Леденев вышел в октагон против Дениса Вильданова и, несмотря на огромную разницу в весе (как минимум 90 кг), начал бой, который продлился недолго. Уже на первых секундах «Большой Папа» повалил соперника и устроил жесткое добивание, одержав победу техническим нокаутом.

Артуш Саркисян на своем пути к поясу Павла Шульского встретился с Алексеем Масловым. Противостояние показало, что Артуш достоин продвигаться дальше - он выиграл в первом же раунде, нокаутировав своего оппонента.

Настоящую красоту продемонстрировали Рашид Койчакаев и Эльдар Гарафутдинов. Койчакаев выиграл единогласным решением судей.

Состав участников турнира:

Алексей Леденев – Денис «Большой Папа» Вильданов.

Артуш Саркисян – Алексей Маслов.

Даир Агацарский – Самир Мирзаев.

Рашид Койчакаев – Эльдар Гарафутдинов.

Влад «Кимчи» Кудрин - Артем Фишер.

Андрей Черкасов – Исрапил Рамазанов (Мурад Легенда).