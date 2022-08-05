Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Омари Ахмедов идет за миллионом долларов. Как смотреть PFL 7 в обход санкционной блокировки

6 августа в США пройдет турнир PFL 7: 2022 Playoffs. В рамках которого состоятся полуфинальные поединки гран-при в легкой и полутяжелой весовых категориях.
Омари Ахмедов идет за миллионом долларов. Как смотреть PFL 7 в обход санкционной блокировки
05 августа 2022 09:56
автор: Антон Купреченков
автор фото: PFL

В главном поединке вечера пройдет реванш между Энтони Петтисом и Стивеном Рэйем. В рамках турнира выступят бойцы из России: Омари Ахмедов и Элмар Умаров.

Стивен Рэй настроен снова огорчить Энтони Петтиса:

«На этот поединок можно смотреть по-разному. У него есть шанс взять реванш и отомстить мне. Но я думаю, что у меня есть психологическое преимущество. Прошло только шесть недель с тех пор, как я побил его. К тому же, я нанес ему небольшую травму в том поединке. Должно быть, несколько недель ему пришлось отдыхать и беречь себя. Я делал этот прием в зале и знаю, что он травмирует хрящи и ребра».

В главном бою нас ожидает действительно интересная интрига. Отдельно пожелаем удачи Омари Ахмедову, которому предстоит столкнуться с непобежденным бойцом Джошуа Сильвейрой.

Просмотр турнира PFL 7 в обход блокировки

Telegram-каналы. Все очень просто. Наверняка любители ММА подписаны на различные тематические Telegram-каналы, в них, за несколько часов до начала турнира, будут опубликованы несколько рабочих ссылок, смело переходите по ним и наслаждайтесь боями.

«ВКонтакте». Все наши просмотры боев начинались именно там. В поиске групп вводите — MMA, а потом, когда появится список сообществ, заходите в самые крупные и ищите ссылки там, они будут на стене сообщества.

Полуфинальные поединки гран-при PFL в легкой и полутяжелой весовых категориях

Энтони Петтис (25-13) – Стивен Рэй (24-10);

Омари Ахмедов (22-6) – Джошуа Сильвейра (9-0);

Оливье Обин-Мерсье (16-5) – Александр Мартинез (15-3);

Роб Уилкинсон (13-2) – Дилан Монте (9-2).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Омари Ахмедов идет за миллионом долларов. Как смотреть PFL 7 в обход санкционной блокировки
Омари Ахмедов идет за миллионом долларов. Как смотреть PFL 7 в обход санкционной блокировки
6 августа в США пройдет турнир PFL 7: 2022 Playoffs. В рамках которого состоятся полуфинальные поединки гран-при в легкой и полутяжелой весовых категориях.
05.08.2022 09:56
ММА
автор: Антон Купреченков
Гроза таксистов снова в ММА. «Наше дело» опубликовало запись очередного ивента
Гроза таксистов снова в ММА. «Наше дело» опубликовало запись очередного ивента
4 августа на Rutube вышел очередной выпуск «Нашего дела». В рамках карда произошло два главных события.
04.08.2022 20:35
ММА
автор: Антон Купреченков
Макгрегор покоряет Голливуд, но остается в боях
Макгрегор покоряет Голливуд, но остается в боях
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор может получить звездную роль в кино.
04.08.2022 10:00
ММА
автор: Антон Купреченков
TOP DOG проведет турнир по боям на голых кулаках в Сочи
TOP DOG проведет турнир по боям на голых кулаках в Сочи
Кулачные поединки заходят в город Сочи. Турнир TOP DOG FC 16 пройдет в курортной столице 24 сентября.
04.08.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Павлович может стать соперником Нганну уже в этом году
Павлович может стать соперником Нганну уже в этом году
После победы Сергея Павловича над Дерриком Льисом в сети стали обсуждать возможность его поединка с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.
03.08.2022 10:25
ММА
автор: Антон Купреченков
Токов сразится за титул Bellator с непобежденным чемпионом
Токов сразится за титул Bellator с непобежденным чемпионом
Российский боец среднего веса Анатолий Токов добился титульного поединка.
03.08.2022 08:05
ММА
автор: Антон Купреченков
Анкалаев будет биться за титул? Или не будет…
Анкалаев будет биться за титул? Или не будет…
Российский полутяжеловес Магомед Анкалаев одержал девятую победу кряду, победив Энтони Смита в претендентском поединке, но бой за титул остается под большим вопросом…
02.08.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Емельяненко уже забывает, что говорит. Продолжит ли карьеру бывший боец?
Емельяненко уже забывает, что говорит. Продолжит ли карьеру бывший боец?
Александр Емельяненко продолжает отжигать, то он завершает карьеру, то ругает СМИ и все отрицает… Мы разбираемся в ситуации.
02.08.2022 08:08
ММА
автор: Антон Купреченков
Молдавский, Умалатов и Усик. Главные поединки бокса и ММА в августе
Молдавский, Умалатов и Усик. Главные поединки бокса и ММА в августе
Последний летний месяц дарит нам множество значимых турниров по ММА и боксу. «Советский спорт» расскажет, что смотреть в августе.
01.08.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
«Победа Пеньи была как лаки-панч – случайностью». Дарина Маздюк о главном поединке UFC 277
«Победа Пеньи была как лаки-панч – случайностью». Дарина Маздюк о главном поединке UFC 277
Боец Bellator Дарина Маздюк рассказала «Советскому спорту» о своих впечатлениях от просмотра реванша между Амандой Нуньес и Джулианной Пенья.
31.07.2022 12:21
ММА
автор: Антон Купреченков
Будет сидеть! Как звезда НБА Грайнер получила от Химкинского суда 9 лет тюрьмы и миллионный штраф
4 августа был вынесен приговор гражданке США Бриттни Грайнер, двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу, выступавшей в России за клуб УГМК.
Травма Мичкова, хет-трик Жафярова, новая победа Ротенберга. «Лига Ставок Sochi Hockey Open» набирает темп
На предсезонном турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open» в разгаре второй игровой день.
Ольга Журавская возглавила Первую СРО. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Атака роботов! Как в Суперкубке УЕФА «Реал» — «Айнтрахт» будут определять офсайд
Президент УЕФА Александр Чеферин сообщил о том, что на матче между «Реалом» и «Айнтрахтом» в Хельсинки (10 августа, 22:00 мск) будет внедрена полуавтоматическая система определения положения вне игры, которую затем планируют использовать и в Лиге чемпионов.
Черчесов выстоял в Баку, Хайкин пройдет Вильнюс. Наши успехи в Лиге чемпионов
В первых матчах 3-го квалификационного раунда ЛЧ «Ференцварош» Станислава Черчесова добыл гостевую ничью с «Карабахом» (1:1), а «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным разгромил дома «Жальгирис» (5:0).
Новый СКА хорош в первом же летнем матче! Как команда Ротенберга стартовала на «Лига Ставок Sochi Hockey Open»
На черноморском курорте проходят первые матчи представительного «Лига Ставок Sochi Hockey Open»-2022: питерские армейцы победили минских динамовцев - 4:1.
К победам — поверх барьеров! Как Этери Тутберидзе ломает стандарты и меняет правила
Новая статья из цикла, посвященного 30-летию российского спорта, - портрет тренера, чьи фигуристки не знают равных на мировой арене.
«Дело не в деньгах, а в успехе российского хоккея!» СКА и «Лига Ставок» подписали соглашение до 2025 года
В преддверии крупного предсезонного турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open» состоялась церемония подписания партнерского контракта между ХК СКА и «Лигой Ставок».
Головин и компания пока не проснулись. Как «Монако» начал отбор в Лигу чемпионов с домашней ничьей
Монегаски свели вничью (1:1) первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПСВ.
Чем запомнится Федун в «Спартаке»
Леонид Федун, вероятнее всего, покинет «Спартак». «Плеймейкер» вспоминает самые яркие моменты его 18-летнего правления, где было все — ненависть болельщиков, неудачные трансферы и даже гепатит у воспитанников спартаковской академии.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика