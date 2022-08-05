Омари Ахмедов идет за миллионом долларов. Как смотреть PFL 7 в обход санкционной блокировки

В главном поединке вечера пройдет реванш между Энтони Петтисом и Стивеном Рэйем. В рамках турнира выступят бойцы из России: Омари Ахмедов и Элмар Умаров.

Стивен Рэй настроен снова огорчить Энтони Петтиса:

«На этот поединок можно смотреть по-разному. У него есть шанс взять реванш и отомстить мне. Но я думаю, что у меня есть психологическое преимущество. Прошло только шесть недель с тех пор, как я побил его. К тому же, я нанес ему небольшую травму в том поединке. Должно быть, несколько недель ему пришлось отдыхать и беречь себя. Я делал этот прием в зале и знаю, что он травмирует хрящи и ребра».

В главном бою нас ожидает действительно интересная интрига. Отдельно пожелаем удачи Омари Ахмедову, которому предстоит столкнуться с непобежденным бойцом Джошуа Сильвейрой.

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Полуфинальные поединки гран-при PFL в легкой и полутяжелой весовых категориях

Энтони Петтис (25-13) – Стивен Рэй (24-10);

Омари Ахмедов (22-6) – Джошуа Сильвейра (9-0);

Оливье Обин-Мерсье (16-5) – Александр Мартинез (15-3);

Роб Уилкинсон (13-2) – Дилан Монте (9-2).