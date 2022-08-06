Монсон и Дацик провели унылый спарринг. Результат боя

Создалось впечатление, что парни особо не утруждали себя подготовкой, а планировали выехать на старом багаже. Давно завершивший карьеру Джефф Монсон решил тряхнуть стариной и выскочить против грозы блогеров Вячеслава Дацика. На протяжении всего поединка бойцы не стали делать абсолютно ничего интересного. Монсон периодически пытался пройти в ноги, но Дацик уверенно блокировал эти попытки. Дело не в навыках Вячеслава, которых особо нет, просто Джеффу уже за пятьдесят и силы уже не те… В общем, русский американец постоянно получал по корпусу, а иногда и в голову, вяло отстреливаясь джебом и боковыми ударами. В одном из раундов Дацику удалось совершить амплитудный бросок и перевести Монсона в партер, но ничего интересного там не случилось. По итогам поединка Вячеслав Дацик одержал победу единогласным решением судей.

Это унылое противостояние показало, что оба бойца совершенно растеряли былые кондиции. Будем надеяться, что больше Джеффа Монсона в клетке мы не увидим, а вот Вячеслав Дацик… Ему тоже пора завершить карьеру, но можно еще сразиться с Александром Емельяненко, создается впечатление, что никакого экшена мы там тоже не увидим. Скучно и печально, что пятничным вечером нам показали такой бой. Остается быстрее забыть это противостояние и ждать настоящее ММА, которое в ночь с субботы на воскресенье подарит UFC.