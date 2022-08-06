Сантос против Хилла. Где смотреть UFC Vegas 59

На этом турнире нас интересует не только главный бой. В рамках UFC Vegas 59 свой очередной поединок проведет молдавский боец Сергей Спивак, а еще мы будем наблюдать финалы тридцатого сезона TUF, победители которого подпишут долгосрочные контракты с UFC.
Где смотреть UFC Vegas 59
Турнир стартует 7 августа в 02:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 05:00 по московскому времени.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
Состав участников турнира и результаты взвешивания
Тиаго Сантос (93,4 кг) – Джамаал Хилл (92,9 кг)
Висенте Люке (77,3 кг) – Джефф Нил (77,6 кг)
Мохаммед Усман (107,3 кг) – Зак Пауга (108,4 кг)
Броган Уолкер-Санчес (56,9 кг) – Джулиана Миллер (56,7 кг)
Аугусто Сакай (117,9 кг) – Сергей Спивак (113,2 кг)
Ариани Липски (58,3 кг) – Присцила Кечоейра (56,9 кг)
Сэм Алви (84,8 кг) – Михал Олексийчук (84,1 кг)
Террэнс МакКинни (70,5 кг) – Эрик Гонзалес (70,3 кг)
Брайан Батл (77,6 кг) – Такаши Сато (77,3 кг)
Джейсон Уитт (77,1 кг) – Джош Куинлан (76,6 кг)
Кори МакКенна (52,4 кг) – Миранда Грэйнджер (52,4 кг)
Майра Буэно Сильва (61,5 кг) – Стефани Эггер (61 кг)