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Сантос против Хилла. Где смотреть UFC Vegas 59

7 августа в США пройдет очередной ивент UFC. В главном поединке вечера Тиаго Сантос подерется с Джамалом Хиллом.
Сантос против Хилла. Где смотреть UFC Vegas 59
06 августа 2022 08:40
автор:
автор фото: UFC

На этом турнире нас интересует не только главный бой. В рамках UFC Vegas 59 свой очередной поединок проведет молдавский боец Сергей Спивак, а еще мы будем наблюдать финалы тридцатого сезона TUF, победители которого подпишут долгосрочные контракты с UFC.

Где смотреть UFC Vegas 59

Турнир стартует 7 августа в 02:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 05:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников турнира и результаты взвешивания

  • Тиаго Сантос (93,4 кг) – Джамаал Хилл (92,9 кг)

  • Висенте Люке (77,3 кг) – Джефф Нил (77,6 кг)

  • Мохаммед Усман (107,3 кг) – Зак Пауга (108,4 кг)

  • Броган Уолкер-Санчес (56,9 кг) – Джулиана Миллер (56,7 кг)

  • Аугусто Сакай (117,9 кг) – Сергей Спивак (113,2 кг)

  • Ариани Липски (58,3 кг) – Присцила Кечоейра (56,9 кг)

  • Сэм Алви (84,8 кг) – Михал Олексийчук (84,1 кг)

  • Террэнс МакКинни (70,5 кг) – Эрик Гонзалес (70,3 кг)

  • Брайан Батл (77,6 кг) – Такаши Сато (77,3 кг)

  • Джейсон Уитт (77,1 кг) – Джош Куинлан (76,6 кг)

  • Кори МакКенна (52,4 кг) – Миранда Грэйнджер (52,4 кг)

  • Майра Буэно Сильва (61,5 кг) – Стефани Эггер (61 кг)

источник: «Советский спорт»
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