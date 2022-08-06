Сантос против Хилла. Где смотреть UFC Vegas 59

На этом турнире нас интересует не только главный бой. В рамках UFC Vegas 59 свой очередной поединок проведет молдавский боец Сергей Спивак, а еще мы будем наблюдать финалы тридцатого сезона TUF, победители которого подпишут долгосрочные контракты с UFC.

Где смотреть UFC Vegas 59

Турнир стартует 7 августа в 02:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 05:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников турнира и результаты взвешивания