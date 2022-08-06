Стали забывать Джона Джонса? А он снова угрожает всему мировому ММА-сообществу

О затянувшимся возвращении в спорт

— Фанаты часто обижаются, что мое возвращение сильно затянулось. Так ли это? Похоже, люди становятся очень нетерпеливыми, а это начинает меня раздражать. Поправьте меня, если я не прав. Дана Уайт говорил, что я жду развязку между Стипе Миочичем и Фрэнсисом Нганну… Если вы забыли, то я напомню, что Нганну находится на реабилитации после операции и я вынужден ждать его возвращения. Сейчас я активно тренируюсь, набираю форму и готовлюсь к бою. Могу подраться хоть сейчас, но с кем? Почему меня обвиняют в чем-то? Я просто заложник сложившейся ситуации. Иногда мне пишут, что в прошлом бою я был слишком медленным. Хм, возможно, такие сообщения я расцениваю как дополнительную мотивацию. Над своей скоростью я работаю в постоянном режиме, моя форма уже близка к идеальной. Медленным я себя не чувствую.

О сроках возвращения в ММА

— Ноябрь, но это не точно. Такие сроки назвал мне Дана Уайт. Потом я читал, что Нганну вернется в январе. Повторюсь, я заложник ситуации, но я вернусь и снова стану чемпионом, но на этот раз в тяжелом весе!

Джон Джонс в последнем бою победил Доминика Рейеса единогласным судейским решением. В его статистике двадцать побед и одно поражение.





