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Утро нокаутов. Результаты турнира UFC Vegas 59

В США состоялся турнир UFC Vegas 59, в главном поединке вечера Джамал Хилл финишировал Тиаго Сантоса в четвертом раунде.
Утро нокаутов. Результаты турнира UFC Vegas 59
07 августа 2022 11:18
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Главный бой

Джамал Хилл и Тиаго Сантос провели великолепный и динамичный поединок. Сантос сделал упор на борьбу, но кроме проходов в ноги ничего провести не смог, а Хилл показал полную доминацию в стойке, постоянно попадая различными ударными сериями. Все закончилось в четвертом раунде, Джамалл Хилл победил техническим нокаутом.

Победа Спивака

Молдавский боец Сергей Спивак порадовал публику очередным нокаутом. В этот раз не поздоровилось Августо Сакаи, который был буквально забит во втором раунде.

Новые контракты

В рамках турнира состоялись финальные поединка TUF. Джулианна Миллер и Мухаммад Усман стали новыми бойцами UFC.

UFC

Технические результаты турнира UFC Vegas 59

  • Джамал Хилл победил Тиаго Сантоса техническим нокаутом в четвертом раунде

  • Джефф Нил победил Висенте Люке нокаутом в третьем раунде

  • Мохаммед Усман победил Зака Пауга нокаутом во втором раунде и стал победителем TUF 30 в тяжелом весе

  • Джулианна Миллер победила Брогана Уолкера техническим нокаутом в третьем раунде и стала победительницей TUF 30 в женском наилегчайшем весе

  • Сергей Спивак победил Августо Сакаи техническим нокаутом во втором раунде

  • Терренс Маккинни победил Эрика Гонзалеза сабмишном в первом раунде

  • Михал Олексейчук победил Сэма Элви техническим нокаутом в первом раунде

  • Брайэн Баттл победил Такаши Сато нокаутом в первом раунде

  • Кори Маккенна победила Миранду Грэйнджер сабмишеном во втором раунде

  • Майра Буэно Сильва победила Стефани Эггер победил сабмишеном в первом раунде

источник: «Советский спорт»
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