Утро нокаутов. Результаты турнира UFC Vegas 59

Главный бой

Джамал Хилл и Тиаго Сантос провели великолепный и динамичный поединок. Сантос сделал упор на борьбу, но кроме проходов в ноги ничего провести не смог, а Хилл показал полную доминацию в стойке, постоянно попадая различными ударными сериями. Все закончилось в четвертом раунде, Джамалл Хилл победил техническим нокаутом.

Победа Спивака

Молдавский боец Сергей Спивак порадовал публику очередным нокаутом. В этот раз не поздоровилось Августо Сакаи, который был буквально забит во втором раунде.

Новые контракты

В рамках турнира состоялись финальные поединка TUF. Джулианна Миллер и Мухаммад Усман стали новыми бойцами UFC.



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Технические результаты турнира UFC Vegas 59