Утро нокаутов. Результаты турнира UFC Vegas 59

Главный бой
Джамал Хилл и Тиаго Сантос провели великолепный и динамичный поединок. Сантос сделал упор на борьбу, но кроме проходов в ноги ничего провести не смог, а Хилл показал полную доминацию в стойке, постоянно попадая различными ударными сериями. Все закончилось в четвертом раунде, Джамалл Хилл победил техническим нокаутом.
Победа Спивака
Молдавский боец Сергей Спивак порадовал публику очередным нокаутом. В этот раз не поздоровилось Августо Сакаи, который был буквально забит во втором раунде.
Новые контракты
В рамках турнира состоялись финальные поединка TUF. Джулианна Миллер и Мухаммад Усман стали новыми бойцами UFC.
Технические результаты турнира UFC Vegas 59
Джамал Хилл победил Тиаго Сантоса техническим нокаутом в четвертом раунде
Джефф Нил победил Висенте Люке нокаутом в третьем раунде
Мохаммед Усман победил Зака Пауга нокаутом во втором раунде и стал победителем TUF 30 в тяжелом весе
Джулианна Миллер победила Брогана Уолкера техническим нокаутом в третьем раунде и стала победительницей TUF 30 в женском наилегчайшем весе
Сергей Спивак победил Августо Сакаи техническим нокаутом во втором раунде
Терренс Маккинни победил Эрика Гонзалеза сабмишном в первом раунде
Михал Олексейчук победил Сэма Элви техническим нокаутом в первом раунде
Брайэн Баттл победил Такаши Сато нокаутом в первом раунде
Кори Маккенна победила Миранду Грэйнджер сабмишеном во втором раунде
Майра Буэно Сильва победила Стефани Эггер победил сабмишеном в первом раунде