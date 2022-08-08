Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Я слышала, что россияне очень крутые». Боец UFC Джулиана Миллер о России и своей карьере в ММА

Новоиспеченный боец UFC Джулианна Миллер рассказала «Советскому спорту» о себе и своих ближайших планах.
«Я слышала, что россияне очень крутые». Боец UFC Джулиана Миллер о России и своей карьере в ММА
08 августа 2022 10:17
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Так получилось, что я общался с Джулианой Миллер несколько лет назад, ее еще никто не знал, сейчас тоже не особо знают, но она стала бойцом UFC, а это значит, что ее популярность будет расти большими шагами. Такие контакты всегда актуальны.

О себе

— Меня зовут Джулиана «Убийца» Миллер. Я начала заниматься Бразильским джиу-джитсу для самообороны. Я не смогла защитить себя на улице и решила, что так больше не будет, ну и пришла в зал на следующее утро, поклявшись, что никто больше не сможет взять захват на моей шее. Так началось мое путешествие по миру боевых искусств. После обучения БЖЖ я планировала стать инструктором по женской самообороне, но мой тренер Маноло Эрнандес рассмеялся и сказал, что я проиграла единственный в своей жизни бой. Я начала соревноваться по любителям и поняла, что это моя жизнь и призвание. Мне захотелось стать чемпионкой мира, научить свое поколение защищать себя и работать над собой. Я живу и тренируюсь в Сан-Диего, Калифорния.

О продолжении карьеры в UFC

— Когда бушевала пандемия, то я вынуждена была взять паузу в боях, а потом мне предложили стать участницей TUF. Я победила и смогла попасть в ростер UFC. Разумеется, у меня огромные планы и я планирую не только побороться, но и забрать пояс этой организации.

О манере своего боя

— Я предпочитаю использовать свой грэпплинг, но мой бокс тоже на хорошем уровне. Мне комфортно в любой стихии, но я всегда буду охотиться за болевым или удушающим приемом. Я довольно мило выгляжу, но внешность обманчива. У меня очень жесткий стиль, мне нравится проводить нестандартные атаки и делать шоу. Мои локти могут прилететь под самыми нереальными углами и запросто вас вырубить.

О своем отношении к России

— Как у вас там дела? Я слышала, что жители России очень крутые. Мне очень хочется посетить эту страну, побороться, потренироваться. Я слежу за некоторыми вашими бойцами. Я люблю путешествовать и общаться с разными людьми. Следите за мной, ведь я наведу шороху в UFC. Будем на связи!

Джулиана Миллер в последнем поединке победила Броган Уокер техническим нокаутом в третьем раунде. В ее статистике семь побед и одно поражение.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Я слышала, что россияне очень крутые». Боец UFC Джулиана Миллер о России и своей карьере в ММА
«Я слышала, что россияне очень крутые». Боец UFC Джулиана Миллер о России и своей карьере в ММА
Новоиспеченный боец UFC Джулианна Миллер рассказала «Советскому спорту» о себе и своих ближайших планах.
08.08.2022 10:17
ММА
автор: Антон Купреченков
Утро нокаутов. Результаты турнира UFC Vegas 59
Утро нокаутов. Результаты турнира UFC Vegas 59
В США состоялся турнир UFC Vegas 59, в главном поединке вечера Джамал Хилл финишировал Тиаго Сантоса в четвертом раунде.
07.08.2022 11:18
ММА
автор: Антон Купреченков
Стали забывать Джона Джонса? А он снова угрожает всему мировому ММА-сообществу
Стали забывать Джона Джонса? А он снова угрожает всему мировому ММА-сообществу
Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс выходит из тени, ему показалось, что о нем давно не говорили и он решил напомнить о себе.
06.08.2022 22:26
ММА
автор: Антон Купреченков
Сантос против Хилла. Где смотреть UFC Vegas 59
Сантос против Хилла. Где смотреть UFC Vegas 59
7 августа в США пройдет очередной ивент UFC. В главном поединке вечера Тиаго Сантос подерется с Джамалом Хиллом.
06.08.2022 08:40
ММА
Монсон и Дацик провели унылый спарринг. Результат боя
Монсон и Дацик провели унылый спарринг. Результат боя
Сегодня нам «посчастливилось» наблюдать один из самых фриковых поединков отечественного ММА, если это вообще можно так назвать, между Джеффом Монсоном и Вячеславом Дациком, который состоялся в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
06.08.2022 08:17
ММА
автор: Антон Купреченков
Омари Ахмедов идет за миллионом долларов. Как смотреть PFL 7 в обход санкционной блокировки
Омари Ахмедов идет за миллионом долларов. Как смотреть PFL 7 в обход санкционной блокировки
6 августа в США пройдет турнир PFL 7: 2022 Playoffs. В рамках которого состоятся полуфинальные поединки гран-при в легкой и полутяжелой весовых категориях.
05.08.2022 09:56
ММА
автор: Антон Купреченков
Гроза таксистов снова в ММА. «Наше дело» опубликовало запись очередного ивента
Гроза таксистов снова в ММА. «Наше дело» опубликовало запись очередного ивента
4 августа на Rutube вышел очередной выпуск «Нашего дела». В рамках карда произошло два главных события.
04.08.2022 20:35
ММА
автор: Антон Купреченков
Макгрегор покоряет Голливуд, но остается в боях
Макгрегор покоряет Голливуд, но остается в боях
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор может получить звездную роль в кино.
04.08.2022 10:00
ММА
автор: Антон Купреченков
TOP DOG проведет турнир по боям на голых кулаках в Сочи
TOP DOG проведет турнир по боям на голых кулаках в Сочи
Кулачные поединки заходят в город Сочи. Турнир TOP DOG FC 16 пройдет в курортной столице 24 сентября.
04.08.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Павлович может стать соперником Нганну уже в этом году
Павлович может стать соперником Нганну уже в этом году
После победы Сергея Павловича над Дерриком Льисом в сети стали обсуждать возможность его поединка с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.
03.08.2022 10:25
ММА
автор: Антон Купреченков
Взяли Америку в клещи! Как Касаткина и Самсонова в один день выиграли турниры по оба берега США
Минувшей ночью сразу два теннисных финала завершились победами российских теннисисток: Людмила Самсонова стала чемпионкой в Вашингтоне, Дарья Касаткина – в Сан-Хосе.
Омск обошел СКА, Назаров по-прежнему без побед. Интрига «Лига Ставок Sochi Hockey Open» закрутилась
Центральным в четвертый игровой день на представительном турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open» стал матч между СКА и «Авангардом».
Бело-голубые прервали свою черную «самарскую серию». Как «Динамо» победило «Крылья Советов» и догнало «Зенит»
В матче 4-го тура РПЛ в Самаре хозяева уступили динамовцам – 0:2.
157:16 в пользу Непомнящего! Что означает победа Дворковича на выборах президента ФИДЕ
В Индии открылась генеральная ассамблея международной федерации шахмат. Главой ФИДЕ на второй 4-летний срок переизбран представитель России Аркадий Дворкович.
«Даже «Зенит» бил по нашим воротам реже». Резиуан Мирзов — о победе «Химок» над «Торпедо»
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов после победы над «Торпедо» (3:1) в 4-м утре РПЛ поделился впечатлениями от стартового отрезка сезона.
Теперь понятно, почему Роналду так рвется из «МЮ». Как тен Хаг провалил дебют в РПЛ, не поставив Криштиану в основу
В 1-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил середняку лиги «Брайтону» (1:2). Криштиану Роналду вышел на 53-й минуте.
Абсолютный чемпион! Как Алексей Немов, проиграв, смог уйти непобежденным
Серию публикаций, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о выдающемся гимнасте, 12-кратном призере Олимпийских игр.
«Силу ЦСКА и «Спартака» покажут ближайшие матчи, а «Локо» нужен российский тренер». Колыванов — о непривычной таблице РПЛ
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал «Плеймейкеру» стартовый отрезок РПЛ, в которой лидерство захватили ЦСКА и «Спартак», а «Локомотив» осел почти на самом дне.
Эффектные нокауты от Хилла, Нила и Спивака! Итоги UFC Vegas 59
В Лас-Вегасе прошел очередной турнир UFC, среди победителей которого оказался молдаванин Сергей Спивак.
«Атака компенсирует бело-голубым их слабую оборону — они победят 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Крылья Советов» — «Динамо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от воскресного матча 4-го тура РПЛ в Самаре (7 августа, 17:30).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика