«Я слышала, что россияне очень крутые». Боец UFC Джулиана Миллер о России и своей карьере в ММА

Так получилось, что я общался с Джулианой Миллер несколько лет назад, ее еще никто не знал, сейчас тоже не особо знают, но она стала бойцом UFC, а это значит, что ее популярность будет расти большими шагами. Такие контакты всегда актуальны.

О себе

— Меня зовут Джулиана «Убийца» Миллер. Я начала заниматься Бразильским джиу-джитсу для самообороны. Я не смогла защитить себя на улице и решила, что так больше не будет, ну и пришла в зал на следующее утро, поклявшись, что никто больше не сможет взять захват на моей шее. Так началось мое путешествие по миру боевых искусств. После обучения БЖЖ я планировала стать инструктором по женской самообороне, но мой тренер Маноло Эрнандес рассмеялся и сказал, что я проиграла единственный в своей жизни бой. Я начала соревноваться по любителям и поняла, что это моя жизнь и призвание. Мне захотелось стать чемпионкой мира, научить свое поколение защищать себя и работать над собой. Я живу и тренируюсь в Сан-Диего, Калифорния.

О продолжении карьеры в UFC

— Когда бушевала пандемия, то я вынуждена была взять паузу в боях, а потом мне предложили стать участницей TUF. Я победила и смогла попасть в ростер UFC. Разумеется, у меня огромные планы и я планирую не только побороться, но и забрать пояс этой организации.

О манере своего боя

— Я предпочитаю использовать свой грэпплинг, но мой бокс тоже на хорошем уровне. Мне комфортно в любой стихии, но я всегда буду охотиться за болевым или удушающим приемом. Я довольно мило выгляжу, но внешность обманчива. У меня очень жесткий стиль, мне нравится проводить нестандартные атаки и делать шоу. Мои локти могут прилететь под самыми нереальными углами и запросто вас вырубить.

О своем отношении к России

— Как у вас там дела? Я слышала, что жители России очень крутые. Мне очень хочется посетить эту страну, побороться, потренироваться. Я слежу за некоторыми вашими бойцами. Я люблю путешествовать и общаться с разными людьми. Следите за мной, ведь я наведу шороху в UFC. Будем на связи!

Джулиана Миллер в последнем поединке победила Броган Уокер техническим нокаутом в третьем раунде. В ее статистике семь побед и одно поражение.