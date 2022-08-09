Молдавский постарается закрыть поражение. Где смотреть Bellator 284

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДВУХ ПАРТЕРИСТОВ

Грейси и Ямаучи являются мастерами грэпплинга, нас точно ожидает фееричное противостояние двух топовых партеристов, которые еще и подтянули свой тайский бокс до действительно серьезного уровня. Скучно не будет!

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАЛЕНТИНА МОЛДАВСКОГО

Представитель команды Fedor Team Валентин Молдавский планирует закрыть обидное поражение от Райана Бейдера, а его соперником станет американец Стив Моури, который не имеет поражений в своей профессиональной карьере.

Bellator

ПРОСМОТР ТУРНИРА BELLATOR 284 В ОБХОД САНКЦИЙ

1. Telegram-каналы. Все очень просто. Наверняка любители ММА подписаны на различные тематические Telegram-каналы, в них, за несколько часов до начала турнира, будут опубликованы несколько рабочих ссылок, смело переходите по ним и наслаждайтесь боями.

2. «ВКонтакте». Все наши просмотры боев начинались именно там. В поиске групп вводите — MMA, а потом, когда появится список сообществ, заходите в самые крупные и ищите ссылки там, они будут на стене сообщества.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Основной кард:

● Нейман Грейси – Гоити Ямаучи;

● Валентин Молдавский– Стив Моури;

● Илима-Лей Макфарлейн – Бруна Эллен.

Предварительный кард:

● Саид Соума – Гохан Сарикам;

● Остин Вандерфорд – Аарон Джеффири;

● Джош Хилл – Маркос Брено;

● Деанна Беннетт – Джастин Киш;

● Салливан Коули – Тайсон Джеффрис;

● Пэт Дауни – Джефф Судер;

● Исайа Хоккит – Ник Перес;

● Бэйли Шонфельдер – Марк Куррье;

● Митчелл Макки – Тони Ортега;

● Бретт Бай – Матиа Иои.