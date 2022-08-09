Молдавский постарается закрыть поражение. Где смотреть Bellator 284

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДВУХ ПАРТЕРИСТОВ
Грейси и Ямаучи являются мастерами грэпплинга, нас точно ожидает фееричное противостояние двух топовых партеристов, которые еще и подтянули свой тайский бокс до действительно серьезного уровня. Скучно не будет!
ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАЛЕНТИНА МОЛДАВСКОГО
Представитель команды Fedor Team Валентин Молдавский планирует закрыть обидное поражение от Райана Бейдера, а его соперником станет американец Стив Моури, который не имеет поражений в своей профессиональной карьере.
ПРОСМОТР ТУРНИРА BELLATOR 284 В ОБХОД САНКЦИЙ
1. Telegram-каналы. Все очень просто. Наверняка любители ММА подписаны на различные тематические Telegram-каналы, в них, за несколько часов до начала турнира, будут опубликованы несколько рабочих ссылок, смело переходите по ним и наслаждайтесь боями.
2. «ВКонтакте». Все наши просмотры боев начинались именно там. В поиске групп вводите — MMA, а потом, когда появится список сообществ, заходите в самые крупные и ищите ссылки там, они будут на стене сообщества.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Основной кард:
● Нейман Грейси – Гоити Ямаучи;
● Валентин Молдавский– Стив Моури;
● Илима-Лей Макфарлейн – Бруна Эллен.
Предварительный кард:
● Саид Соума – Гохан Сарикам;
● Остин Вандерфорд – Аарон Джеффири;
● Джош Хилл – Маркос Брено;
● Деанна Беннетт – Джастин Киш;
● Салливан Коули – Тайсон Джеффрис;
● Пэт Дауни – Джефф Судер;
● Исайа Хоккит – Ник Перес;
● Бэйли Шонфельдер – Марк Куррье;
● Митчелл Макки – Тони Ортега;
● Бретт Бай – Матиа Иои.