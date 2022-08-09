Тайсон не знал, что про него сняли сериал и недоволен правообладателями

Премьера мини-сериала «Майк» запланирована на 25 августа и будет показана на потоковых платформах Hulu. Тайсон утверждает, что не давал согласия на его создание, а еще он хвалит президента UFC Дану Уайта, который отказался принимать участие в этом проекте:

«Hulu отчаянно пытался предложить моему брату Дане Уайту большую сумму за продвижение проекта, а мне не предложили и доллара. Дана отказался, он уважает нашу дружбу. Я никогда не забуду его поступков и не забуду обман Hulu. С этой организацией я буду разбираться».

За Майка Тайсона вступился боец UFC Нейт Диаз:

«Я с Майком, Hulu верни ему деньги!»

В общем, получается занятная история в стиле Майка Тайсона, который ничего не знал… Звучит довольно глупо, но в его стиле. Сомнительно, что Hulu

вложил огромные деньги, но не удосужлся спросить разрешения у главного героя. Согласитесь? Ждем премьеру, а Майку посоветуем быть честным, а не выдумывать откровенную чепуху!