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Важнейший бой в карьере Умалатова. Состав и просмотр PFL 8

13 августа в Уэльсе состоится турнир PFL 8. За выход в финал гран-при организации поспорят представители полусредней и тяжелой весовых категорий.
Важнейший бой в карьере Умалатова. Состав и просмотр PFL 8
10 августа 2022 09:07
автор: Антон Купреченков
автор фото: PFL

Умалатов против Макдональда

В полуфинале гран-при PFL в полусредней весовой категории нас ожидает шикарнейший бой. Легендарный ветеран ММА Рори Макдональд подерется с российским проспектом Магомедом Умалатовым. Молодость против опыта. Умалатов является фаворитом этого поединка и должен уверенно выходить в финал, но просто не будет.

Гольцов против Шеффела

В рамках турнира PFL 8 сразится российский тяжеловес Денис Гольцов, которому выпал бразилец Матеус Шеффел.

Где и когда смотреть турнир в обход блокировок

PFL 8 начнется 13 августа в 19 часов по московскому времени. Напомним, что промоушен запретил проведение своих трансляций на территории России, но это не проблема.

  1. Telegram-каналы. Все очень просто. Наверняка любители ММА подписаны на различные тематические Telegram-каналы, в них, за несколько часов до начала турнира, будут опубликованы несколько рабочих ссылок, смело переходите по ним и наслаждайтесь боями.

  2. «ВКонтакте». Все наши просмотры боев начинались именно там. В поиске групп вводите — MMA, а потом, когда появится список сообществ, заходите в самые крупные и ищите ссылки там, они будут на стене сообщества.

Состав участников PFL 8

Основной кард:

  • Магомед Умалатов – Рори Макдональд;

  • Анте Делия – Ренан Ферейра;

  • Денис Гольцов – Матеус Шеффел;

  • Садибу Сай – Карлос Леал Миранда.

Предварительные бои:

  • Уилл Флери – Энтони Саламон;

  • Нейтан Келли – Бен Эллис;

  • Войто Барборик – Раду Максим;

  • Моктар Бенкачи – Франческо Нуцци;

  • Джош О»Коннор – Эмран Сахизада;

  • Мохаммед Фахреддин – Мартин Войчик;

  • Крис Миксан – Кристиан Стигенберг;

  • Хатеф Мойл – Шимон Байер.

источник: «Советский спорт»
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