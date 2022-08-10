Важнейший бой в карьере Умалатова. Состав и просмотр PFL 8

Умалатов против Макдональда
В полуфинале гран-при PFL в полусредней весовой категории нас ожидает шикарнейший бой. Легендарный ветеран ММА Рори Макдональд подерется с российским проспектом Магомедом Умалатовым. Молодость против опыта. Умалатов является фаворитом этого поединка и должен уверенно выходить в финал, но просто не будет.
Гольцов против Шеффела
В рамках турнира PFL 8 сразится российский тяжеловес Денис Гольцов, которому выпал бразилец Матеус Шеффел.
Где и когда смотреть турнир в обход блокировок
PFL 8 начнется 13 августа в 19 часов по московскому времени. Напомним, что промоушен запретил проведение своих трансляций на территории России, но это не проблема.
Telegram-каналы. Все очень просто. Наверняка любители ММА подписаны на различные тематические Telegram-каналы, в них, за несколько часов до начала турнира, будут опубликованы несколько рабочих ссылок, смело переходите по ним и наслаждайтесь боями.
«ВКонтакте». Все наши просмотры боев начинались именно там. В поиске групп вводите — MMA, а потом, когда появится список сообществ, заходите в самые крупные и ищите ссылки там, они будут на стене сообщества.
Состав участников PFL 8
Основной кард:
Магомед Умалатов – Рори Макдональд;
Анте Делия – Ренан Ферейра;
Денис Гольцов – Матеус Шеффел;
Садибу Сай – Карлос Леал Миранда.
Предварительные бои:
Уилл Флери – Энтони Саламон;
Нейтан Келли – Бен Эллис;
Войто Барборик – Раду Максим;
Моктар Бенкачи – Франческо Нуцци;
Джош О»Коннор – Эмран Сахизада;
Мохаммед Фахреддин – Мартин Войчик;
Крис Миксан – Кристиан Стигенберг;
Хатеф Мойл – Шимон Байер.