Важнейший бой в карьере Умалатова. Состав и просмотр PFL 8

Умалатов против Макдональда

В полуфинале гран-при PFL в полусредней весовой категории нас ожидает шикарнейший бой. Легендарный ветеран ММА Рори Макдональд подерется с российским проспектом Магомедом Умалатовым. Молодость против опыта. Умалатов является фаворитом этого поединка и должен уверенно выходить в финал, но просто не будет.

Гольцов против Шеффела

В рамках турнира PFL 8 сразится российский тяжеловес Денис Гольцов, которому выпал бразилец Матеус Шеффел.

Где и когда смотреть турнир в обход блокировок

PFL 8 начнется 13 августа в 19 часов по московскому времени. Напомним, что промоушен запретил проведение своих трансляций на территории России, но это не проблема.

Telegram-каналы. Все очень просто. Наверняка любители ММА подписаны на различные тематические Telegram-каналы, в них, за несколько часов до начала турнира, будут опубликованы несколько рабочих ссылок, смело переходите по ним и наслаждайтесь боями. «ВКонтакте». Все наши просмотры боев начинались именно там. В поиске групп вводите — MMA, а потом, когда появится список сообществ, заходите в самые крупные и ищите ссылки там, они будут на стене сообщества.

Состав участников PFL 8

Основной кард:

Магомед Умалатов – Рори Макдональд;

Анте Делия – Ренан Ферейра;

Денис Гольцов – Матеус Шеффел;

Садибу Сай – Карлос Леал Миранда.

Предварительные бои: