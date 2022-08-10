«Отморозок» против «Зверя». 27 июля состоится турнир TOP DOG: Prospect 6

27 августа, в московском фитнес-клубе TOP DOG CLUB, пройдет грандиозный турнир по боям на голых кулаках TOP DOG: Prospect 6. В главном противостоянии вечера Суламбек «Алый зверь» Шахгериев и Денис «Отморозок» Пилипчук проведут поединок в промежуточной весовой категории до 87 килограммов. «Отморозок» является одним из первопроходцев лиги TOP DOG: свой первый поединок в организации он провёл на турнире TOP DOG FC 2, а также принял участие на самом первом турнире формата Prospect. Для «Алого зверя», находящегося на 5 месте в рейтинге средневесов TOP DOG, это будет первое выступление на турнирах формата Prospect. На счету Шахгериева 3 боя (2 победы - 1 поражение) на голых кулаках, у Пилипчука 3 боя на TOP DOG: Prospect (1 победа - 2 ничьи).
Кард предстоящего турнира
Шелопугин Владимир - Теймур «Гази» Алиев
Иван Абрамов - Вячеслав Мирзаев
Александр Татарский - Владислав «Палач» Сурков
Рамазон «Рама» Алиматов - Максим «Буги Мен» Счисленок
Руслан Алияров - Никита Севостьянов
Нургалам «Конг» Насруллаев - Шевырёв Валера
Все поединки турнира пройдут по правилам номерных турниров TOP DOG, но в 4-унцовых перчатках для ММА.