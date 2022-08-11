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АСА проведет последний летний турнир в этом году. Где смотреть и кто дерется

13 августа в Казани пройдет турнир АСА 142. В главном поединке вечера Устармагомед Гаджидаудов сразится с Азаматом Амаговым. Поединок состоится в полусреднем весе.
АСА проведет последний летний турнир в этом году. Где смотреть и кто дерется
11 августа 2022 10:02
автор: Антон Купреченков
автор фото: ACA

Где смотреть турнир ACA 142

Ивент АСА начнется 13 августа в 19:30 по московскому времени. Основной кард турнира будет показан на телеканале «Матч ТВ» и начнется в 21:30 по Москве. Прямая трансляция всего турнира будет доступна на официальном сайте организации.

Возвращение Рустама Керимова

Экс-чемпион организации в легчайшем весе Рустам Керимов ушел из АСА два года назад и планировал подписаться в UFC, но сейчас возвращается, приняв бой на коротком уведомлении. Его соперником станет словацкий грэпплер Томаш Дэк, который побеждал нескольких российских бойцов.

Состав участников АСА 142

Главные бои:

  • Устармагомед Гаджидаудов vs Азамат Амагов

  • Рустам Керимов vs Томаш Дэк

  • Леван Макашвили vs Турал Рагимов

  • Ленар Сулейманов vs Андрей Калечиц

  • Айнди Умаханов vs Аурел Пиртеа

Предварительные поединки:

  • Мансур Хатуев vs Руслан Абильтаров

  • Осимхон Рахмонов vs Мирзамедин Пазылов

  • Абубакар Местоев vs Дэнис Силва

  • Михаил Долгов vs Ирвинг Ромеро-Мачадо

  • Ренато Гомес Габриель vs Бай-Али Шаипов

источник: «Советский спорт»
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