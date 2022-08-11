АСА проведет последний летний турнир в этом году. Где смотреть и кто дерется

Где смотреть турнир ACA 142

Ивент АСА начнется 13 августа в 19:30 по московскому времени. Основной кард турнира будет показан на телеканале «Матч ТВ» и начнется в 21:30 по Москве. Прямая трансляция всего турнира будет доступна на официальном сайте организации.

Возвращение Рустама Керимова

Экс-чемпион организации в легчайшем весе Рустам Керимов ушел из АСА два года назад и планировал подписаться в UFC, но сейчас возвращается, приняв бой на коротком уведомлении. Его соперником станет словацкий грэпплер Томаш Дэк, который побеждал нескольких российских бойцов.

Состав участников АСА 142

Главные бои:

Устармагомед Гаджидаудов vs Азамат Амагов

Рустам Керимов vs Томаш Дэк

Леван Макашвили vs Турал Рагимов

Ленар Сулейманов vs Андрей Калечиц

Айнди Умаханов vs Аурел Пиртеа

Предварительные поединки: