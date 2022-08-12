Возвращение Зулу. Конференция «Нашего дела» уже в RUTUBE

Вагаб Вагабов, профессиональный спортсмен с рекордом 30-1-1, дебютирует в поп-ММА на «Нашем деле» против непобедимого чемпиона организации Павла Шульского. Поединок пройдет за пояс в супертяжелом весе. Сможет ли Павел Шульский в очередной раз отстоять свой титул против профессионального спортсмена такого масштаба? Нас ожидает битва двух абсолютнейших тяжеловесов. Легендарный спортсмен из Бразилии ЗулуЗиньо впервые столкнется с бойцом, который весит больше него. Денис Вильданов готов показать настоящее зрелище для всей аудитории поп-ММА.

«Наше дело»

Нашумевшее в сети обсуждение предстоящего поединка Стоуна и Тарасова наконец дошло до конференции «Нашего дела». Бой будет проведен на площадке поп-ММА промоушена. Долгая история вызовов Сашей Артёма наконец разрешилась.

Эдуард Кузьминов и Фарид Ядуллаев, яркие трештокеры и не менее зрелищные спортсмены, обсудили свой прошедший бой и в ходе словесной перепалки приняли решение о будущем реванше. За Фарида решил заступиться его фанат, с которым у Эдуарда завязалась потасовка.

Посмотреть выпуск можно тут.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПРЕДСТОЯЩЕГО ТУРНИРА

ЗулуЗиньо - Денис «Большой Папа» Вильданов

Сурен Петросян - Артем Рофаль

Ильяс Якубов - Антон «Харон» Щипачев

Хусейн Адамов - Андрей Авдеев

Павел Шульский - Вагаб Вагабов