Вера и Круз закатят зрелище. Где смотреть турнир UFC San Diego

В главном поединке вечера будет настоящая рубка в стойке. А как иначе? Доминик Круз не умеет по-другому, а Марлону Вере придется навязывать свой стиль или просто отлететь в нокаут. Бой состоится в легчайшем весе.
В рамках турнира UFC San Diego свой второй поединок в организации Даны Уайта проведет непобежденный российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов, которому предстоит сразиться с Дэвином Кларком.
Где смотреть турнир
Турнир UFC San Diego стартует 13 августа в 23:00 по Москве, а поединки основного карда начнутся 14 августа в 02:00 по московскому времени.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
Состав участников и результаты взвешивания
Главные поединки:
Главный бой вечера, легчайший вес: Марлон Вера (61,46 кг) vs Доминик Круз (61,23 кг)
Полулегкий вес: Нэйт Ландвер (65,99 кг) vs Давид Онама (65,77 кг)
Женский минимальный вес: Ясмин Ауреги (51,93 кг) vs Ясмин Лусиндо (52,61 кг)
Полутяжелый вес: Дэвин Кларк (92,98 кг) vs Азамат Мурзаканов (92,53 кг)
Женский легчайший вес: Присцила Качоэйра (61,23 кг) vs Ариани Липски (61,46 кг)
Средний вес: Бруно Силва (84,36 кг) vs Джеральд Мершарт (83,91 кг)
Предварительные бои:
Промежуточный вес (до 54,43 кг): Анджела Хилл (54,2 кг) vs Лупита Годинез (53,97 кг)
Тяжелый вес: Мартин Будай (120,65 кг) vs Лукаш Бржески (107,27 кг)
Женский наилегчайший вес: Синтиа Калвилло (56,92 кг) vs Нина Нунес (56,92 кг)
Легкий вес: Габриэль Бенитез (70,3 кг) vs Чарли Онтивероз (70,3 кг)
Наилегчайший вес: Оде Осборн (56,69 кг) vs Тайсон Нэм (57,15 кг)
Промежуточный вес (до 81,64 кг): Джейсон Уитт (81,41 кг) vs Джош Куинлан (79,37 кг)
Легчайший вес: Юссеф Залал (61,46 кг) vs Д'Амон Блэкшир (60,78 кг).