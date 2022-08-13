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Вера и Круз закатят зрелище. Где смотреть турнир UFC San Diego

14 августа в США состоится турнир UFC San Diego. В главном бою вечера Марлон Вера подерется с Домиником Крузом.
13 августа 2022 00:11
автор: Антон Купреченков

В главном поединке вечера будет настоящая рубка в стойке. А как иначе? Доминик Круз не умеет по-другому, а Марлону Вере придется навязывать свой стиль или просто отлететь в нокаут. Бой состоится в легчайшем весе.

В рамках турнира UFC San Diego свой второй поединок в организации Даны Уайта проведет непобежденный российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов, которому предстоит сразиться с Дэвином Кларком.

Где смотреть турнир

Турнир UFC San Diego стартует 13 августа в 23:00 по Москве, а поединки основного карда начнутся 14 августа в 02:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников и результаты взвешивания

Главные поединки:

Главный бой вечера, легчайший вес: Марлон Вера (61,46 кг) vs Доминик Круз (61,23 кг)

Полулегкий вес: Нэйт Ландвер (65,99 кг) vs Давид Онама (65,77 кг)

Женский минимальный вес: Ясмин Ауреги (51,93 кг) vs Ясмин Лусиндо (52,61 кг)

Полутяжелый вес: Дэвин Кларк (92,98 кг) vs Азамат Мурзаканов (92,53 кг)

Женский легчайший вес: Присцила Качоэйра (61,23 кг) vs Ариани Липски (61,46 кг)

Средний вес: Бруно Силва (84,36 кг) vs Джеральд Мершарт (83,91 кг)

Предварительные бои:

Промежуточный вес (до 54,43 кг): Анджела Хилл (54,2 кг) vs Лупита Годинез (53,97 кг)

Тяжелый вес: Мартин Будай (120,65 кг) vs Лукаш Бржески (107,27 кг)

Женский наилегчайший вес: Синтиа Калвилло (56,92 кг) vs Нина Нунес (56,92 кг)

Легкий вес: Габриэль Бенитез (70,3 кг) vs Чарли Онтивероз (70,3 кг)

Наилегчайший вес: Оде Осборн (56,69 кг) vs Тайсон Нэм (57,15 кг)

Промежуточный вес (до 81,64 кг): Джейсон Уитт (81,41 кг) vs Джош Куинлан (79,37 кг)

Легчайший вес: Юссеф Залал (61,46 кг) vs Д'Амон Блэкшир (60,78 кг).

источник: «Советский спорт»
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