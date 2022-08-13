Молдавский — русский Джонс. Результаты Bellator 284

Палец в глаз

Тяжеловес Валентин Молдавский уверенно начал поединок, нанеся несколько ударов по Стиву Моури, но потом умудрился попасть пальцем в глаз. Все это случилось на первой минуте боя. Создается впечатление, что Валентин насмотрелся боев Джона Джонса и решил работать в его манере, не сжимая кулаки и контролируя дистанцию вытянутой ладонью. Не будем судить о ущербе американца, но от продолжения поединка он отказался. Данное противостояние, если его можно так назвать, было признано несостоявшимся.

Нокаут в бою грэпплеров

В поединке Неймана Грейси и Гоити Ямаучи все ожидали много борьбы и яркого сабмишена, но все получилось иначе. Бойцы зарубились в стойке, а Ямаучи умудрился отправить Грейси в нокаут во втором раунде.

Технические результаты Bellator 284

Главные бои:

Гоити Ямаучи победил Неймана Грейси нокаутом во втором раунде

Бой Валентина Молдавского и Стива Моури признан несостоявшимся из-за случайного тычка пальцем в глаз

Илима-Лей Макфарлэйн победила Бруну Эллен единогласным решением судей

Гохан Сарыкам победил Саида Сомма раздельным решением судей

Аарон Джеффри победил Остина Вандерфорда техническим нокаутом в первом раунде

Предварительные бои: