Молдавский — русский Джонс. Результаты Bellator 284

Палец в глаз
Тяжеловес Валентин Молдавский уверенно начал поединок, нанеся несколько ударов по Стиву Моури, но потом умудрился попасть пальцем в глаз. Все это случилось на первой минуте боя. Создается впечатление, что Валентин насмотрелся боев Джона Джонса и решил работать в его манере, не сжимая кулаки и контролируя дистанцию вытянутой ладонью. Не будем судить о ущербе американца, но от продолжения поединка он отказался. Данное противостояние, если его можно так назвать, было признано несостоявшимся.
Нокаут в бою грэпплеров
В поединке Неймана Грейси и Гоити Ямаучи все ожидали много борьбы и яркого сабмишена, но все получилось иначе. Бойцы зарубились в стойке, а Ямаучи умудрился отправить Грейси в нокаут во втором раунде.
Технические результаты Bellator 284
Главные бои:
Гоити Ямаучи победил Неймана Грейси нокаутом во втором раунде
Бой Валентина Молдавского и Стива Моури признан несостоявшимся из-за случайного тычка пальцем в глаз
Илима-Лей Макфарлэйн победила Бруну Эллен единогласным решением судей
Гохан Сарыкам победил Саида Сомма раздельным решением судей
Аарон Джеффри победил Остина Вандерфорда техническим нокаутом в первом раунде
Предварительные бои:
Маркос Брено победил Джоша Хилла единогласным решением судей
Даанна Беннет победила Жюстин Киш единогласным решением судей
Салливан Коли победил Тайсона Джеффриса нокаутом в первом раунде
Пэт Дауни победил Киза Нельсона сабмишеном в первом раунде
Бэйли Скунфелдер победил Марк Курье сабмишеном во втором раунде
Митчел Макки победил Тони Ортегу техническим нокаутом во втором раунде
Маттиа Ио победил Бретт Бая единогласным решением судей