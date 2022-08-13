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Молдавский — русский Джонс. Результаты Bellator 284

В США прошел турнир Bellator 284, в главном бою вечера Гоити Ямаучи нокаутировал Неймана Грейси во втором раунде.
Молдавский — русский Джонс. Результаты Bellator 284
13 августа 2022 11:11
автор: Антон Купреченков
автор фото: Bellator

Палец в глаз

Тяжеловес Валентин Молдавский уверенно начал поединок, нанеся несколько ударов по Стиву Моури, но потом умудрился попасть пальцем в глаз. Все это случилось на первой минуте боя. Создается впечатление, что Валентин насмотрелся боев Джона Джонса и решил работать в его манере, не сжимая кулаки и контролируя дистанцию вытянутой ладонью. Не будем судить о ущербе американца, но от продолжения поединка он отказался. Данное противостояние, если его можно так назвать, было признано несостоявшимся.

Нокаут в бою грэпплеров

В поединке Неймана Грейси и Гоити Ямаучи все ожидали много борьбы и яркого сабмишена, но все получилось иначе. Бойцы зарубились в стойке, а Ямаучи умудрился отправить Грейси в нокаут во втором раунде.

Технические результаты Bellator 284

Главные бои:

  • Гоити Ямаучи победил Неймана Грейси нокаутом во втором раунде

  • Бой Валентина Молдавского и Стива Моури признан несостоявшимся из-за случайного тычка пальцем в глаз

  • Илима-Лей Макфарлэйн победила Бруну Эллен единогласным решением судей

  • Гохан Сарыкам победил Саида Сомма раздельным решением судей

  • Аарон Джеффри победил Остина Вандерфорда техническим нокаутом в первом раунде

Предварительные бои:

  • Маркос Брено победил Джоша Хилла единогласным решением судей

  • Даанна Беннет победила Жюстин Киш единогласным решением судей

  • Салливан Коли победил Тайсона Джеффриса нокаутом в первом раунде

  • Пэт Дауни победил Киза Нельсона сабмишеном в первом раунде

  • Бэйли Скунфелдер победил Марк Курье сабмишеном во втором раунде

  • Митчел Макки победил Тони Ортегу техническим нокаутом во втором раунде

  • Маттиа Ио победил Бретт Бая единогласным решением судей

источник: «Советский спорт»
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