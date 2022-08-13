Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Шара Буллет бросил вызов Александру Шлеменко. В России появилась новая звезда в среднем весе

Российский боец Шара Буллет сегодня дебютировал в лиге RCC с победы над первым номером среднего веса Сергеем Мартыновым. Впервые в карьере Шары бой дошел до третьего раунда – никто из предыдущих соперников не мог выдержать ударной мощи бойца.
Шара Буллет бросил вызов Александру Шлеменко. В России появилась новая звезда в среднем весе
13 августа 2022 21:32
автор:
автор фото: RCC MMA

И Мартынов, и Буллет любят драться в стойке и игнорируют борьбу, поэтому к их поединку был повышенный интерес. Шара выходец из тайского бокса, и его удары ногами всегда вызывают проблемы, Мартынов больше любит работать на руках, и сегодня бойцы не разочаровали фанатов ММА: среди зрителей можно было увидеть сильнейших бойцов нашей страны Магомеда Исмаилова, Хадиса Ибрагимова и Ивана Штыркова.

RCC MMA

Шара Буллет весь бой обстреливал Мартынова лоу-киками, и уже в конце первого раунда на бедре Сергея красовалась огромная гематома. Все попытки Мартынова пробраться на удобную для себя ближнюю дистанцию разбивались об мидл-кики, бэкфисты и колени.

RCC MMA

Дважды Сергей пробовал перевести дух в клинче и даже записал на свой счет тейкдаун, но ни о каком партере речи в этой встрече быть и не могло. Третий раунд не дошел до конца. Шара Буллет уже почувствовал вкус победы и через 2,5 минуты записал на свой счет нокаут.

RCC MMA

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Шара Буллет бросил вызов Александру Шлеменко. В России появилась новая звезда в среднем весе
Шара Буллет бросил вызов Александру Шлеменко. В России появилась новая звезда в среднем весе
Российский боец Шара Буллет сегодня дебютировал в лиге RCC с победы над первым номером среднего веса Сергеем Мартыновым. Впервые в карьере Шары бой дошел до третьего раунда – никто из предыдущих соперников не мог выдержать ударной мощи бойца.
13.08.2022 21:32
ММА
Молдавский — русский Джонс. Результаты Bellator 284
Молдавский — русский Джонс. Результаты Bellator 284
В США прошел турнир Bellator 284, в главном бою вечера Гоити Ямаучи нокаутировал Неймана Грейси во втором раунде.
13.08.2022 11:11
ММА
автор: Антон Купреченков
Вера и Круз закатят зрелище. Где смотреть турнир UFC San Diego
Вера и Круз закатят зрелище. Где смотреть турнир UFC San Diego
14 августа в США состоится турнир UFC San Diego. В главном бою вечера Марлон Вера подерется с Домиником Крузом.
13.08.2022 00:11
ММА
автор: Антон Купреченков
Крис Сайборг покинула Bellator и переходит в бокс. Рассуждаем о будущем топовой спортсменки
Крис Сайборг покинула Bellator и переходит в бокс. Рассуждаем о будущем топовой спортсменки
Чемпионка Bellator в полулегкой весовой категории Крис Сайборг завершила свой контракт с организацией и планирует дебют в профессиональном боксе.
13.08.2022 00:05
ММА
автор: Антон Купреченков
Возвращение Зулу. Конференция «Нашего дела» уже в RUTUBE
Возвращение Зулу. Конференция «Нашего дела» уже в RUTUBE
Вчера эксклюзивно на RUTUBE вышел новый выпуск «Нашего дела».
12.08.2022 09:18
ММА
автор: Антон Купреченков
АСА проведет последний летний турнир в этом году. Где смотреть и кто дерется
АСА проведет последний летний турнир в этом году. Где смотреть и кто дерется
13 августа в Казани пройдет турнир АСА 142. В главном поединке вечера Устармагомед Гаджидаудов сразится с Азаматом Амаговым. Поединок состоится в полусреднем весе.
11.08.2022 10:02
ММА
автор: Антон Купреченков
«Отморозок» против «Зверя». 27 августа состоится турнир TOP DOG: Prospect 6
«Отморозок» против «Зверя». 27 августа состоится турнир TOP DOG: Prospect 6
Лига кулачных поединков TOP DOG анонсировала новый ивент.
10.08.2022 10:09
ММА
автор: Антон Купреченков
Важнейший бой в карьере Умалатова. Состав и просмотр PFL 8
Важнейший бой в карьере Умалатова. Состав и просмотр PFL 8
13 августа в Уэльсе состоится турнир PFL 8. За выход в финал гран-при организации поспорят представители полусредней и тяжелой весовых категорий.
10.08.2022 09:07
ММА
автор: Антон Купреченков
Тайсон не знал, что про него сняли сериал и недоволен правообладателями
Тайсон не знал, что про него сняли сериал и недоволен правообладателями
Легендарный боксер Майк Тайсон жалуется, что ничего не знал о съемках сериала, который посвящен его карьере.
09.08.2022 17:36
ММА
автор: Антон Купреченков
Молдавский постарается закрыть поражение. Где смотреть Bellator 284
Молдавский постарается закрыть поражение. Где смотреть Bellator 284
13 августа в США пройдет очередной ивент Bellator. В главном бою вечера Нейман Грейси сразится с Гоити Ямаучи.
09.08.2022 17:22
ММА
автор: Антон Купреченков
«Я бы засчитал второй гол армейцев». Хусаинов — о судействе матча «Зенит» — ЦСКА
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал «Плеймейкеру» по горячим следам спорные эпизоды из матча 5-го тура РПЛ «Зенит» - ЦСКА (2:1).
За «Зенит» сыграли и ВАР, и Кукуян. Как бразильцы и судьи не дали ЦСКА набрать очки в Санкт-Петербурге
В центральном матче стартового отрезка РПЛ чемпион страны в тяжелой борьбе вырвал три очка у армейцев (2:1).
«Три очка после пяти туров — не повод для отставки Циннбауэра». Леонченко — о провальном старте «Локомотива»
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко после ничьей с «Крыльями Советов» в 5-м туре РПЛ (1:1) рассказал о ситуации в столичном клубе.
Пробил пенальти в небо и рассмеялся. Как выявлять договорные матчи
11-метровые летят в небо, судьи удаляют игроков с поля ни за что, коэффициенты букмекеров сходят с ума. «Плеймейкер» рассказывает о признаках футбольных договорняков.
«Даже без Клаудиньо и Кузяева чемпионы забьют армейцам три мяча». Прогноз Ловчева на матч «Зенит» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев по просьбе «Плеймейкера» оценил шансы соперников по центральному противостоянию 5-го туре РПЛ (13 августа, 17:00).
«Москвичи сыграннее и мастеровитее, поэтому победят 2:1». Ловчев — о матче «Динамо» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на один из главных матчей 5-го тура РПЛ (13 августа, 20:00).
Скандал в Южной Дакоте! Как американец Моури сорвал бой с россиянином Молдавским после тычка в глаз
Турнир Bellator 284 получился богатым на события, одним из которых стал незавершенный поединок Валентина Молдавского и Стива Моури.
Вера не устоит против Доминатора. Расклад и лучшие ставки на UFC on ESPN 41
В ночь на 14 августа в Сан-Диего состоится очередной турнир UFC, в главном бою которого сойдутся представители легчайшего дивизиона Марлон Вера и Доминик Крус. «Плеймейкер» оценивает шансы участников этого и других поединков вечера.
«Факел» потух, «Урал» набрал первое очко после отставки Шалимова. Как 18 тысяч зрителей увидели нули в Воронеже
Стартовый матч 5-го тура РПЛ откровенно разочаровал.
«Нормальные ожидания. Питер — что, неприкосновенный?» Лидер «Руки Вверх!»Сергей Жуков — о матче «Зенит» — ЦСКА
Звездный болельщик ЦСКА, певец Сергей Жуков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 5-го тура РПЛ, в котором армейцы будут отстаивать свое лидерство в таблице в гостях у действующего чемпиона страны.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика