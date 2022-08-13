Шара Буллет бросил вызов Александру Шлеменко. В России появилась новая звезда в среднем весе

И Мартынов, и Буллет любят драться в стойке и игнорируют борьбу, поэтому к их поединку был повышенный интерес. Шара выходец из тайского бокса, и его удары ногами всегда вызывают проблемы, Мартынов больше любит работать на руках, и сегодня бойцы не разочаровали фанатов ММА: среди зрителей можно было увидеть сильнейших бойцов нашей страны Магомеда Исмаилова, Хадиса Ибрагимова и Ивана Штыркова.

RCC MMA

Шара Буллет весь бой обстреливал Мартынова лоу-киками, и уже в конце первого раунда на бедре Сергея красовалась огромная гематома. Все попытки Мартынова пробраться на удобную для себя ближнюю дистанцию разбивались об мидл-кики, бэкфисты и колени.

RCC MMA

Дважды Сергей пробовал перевести дух в клинче и даже записал на свой счет тейкдаун, но ни о каком партере речи в этой встрече быть и не могло. Третий раунд не дошел до конца. Шара Буллет уже почувствовал вкус победы и через 2,5 минуты записал на свой счет нокаут.