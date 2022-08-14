PFL избавляется от российских бойцов. Халатность или злой умысел?

В ночь с 13 на 14 августа в Великобритании состоялся полуфинал гран-при PFL в тяжелом и полусреднем весе. Магомед Умалатов и Денис Гольцов являлись главными фаворитами в своих весовых категориях, но организаторы турнира их откровенно слили. «Советский спорт» разбирается в ситуации.

Откровенная русофобия PFL

Весной руководство PFL запретило давать официальный сигнал прямого эфира на территорию России, теряя огромную аудиторию, но нас это совсем не смутило, своих бойцов мы продолжаем смотреть по другим ссылкам, кстати, абсолютно бесплатно. Теперь ситуация продолжает свое развитие. Американский промоушен решил провести полуфинальные поединки в Великобритании, что выглядит весьма странно, ведь свои турниры PFL предпочитает проводить на территории США. Все иностранные бойцы имеют рабочие американские визы. Так получилось, что организация не успела подать необходимые документы и некоторые спортсмены не смогли получить британские визы… Не успели именно россияне.

PFL

Становится ясно, что с такой политикой руководителям промоушена совершенно не нужны чемпионы из России, а Денис Гольцов и Магомед Умалатов должны были стать победителями гран-при, забрав миллион долларов. Нашим ребятам очень оперативно нашли замену и «забыли» о них. Конечно, они могут еще принять участие в следующем турнире, но это только теоретически, а на практике все будет иначе. Остается большой загадкой, что скажут представители PFL, как они все это объяснят, какие отмазки придумают? Факт остается фактом — с нашими соотечественниками поступили очень некрасиво!