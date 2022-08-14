Мурзаканов нокаутирует, а Круз нокаутирован. Результаты турнира UFC San Diego

Очередная победа Азамата Мурзаканова

Российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов оформил очередную досрочную победу. Девину Кларку откровенно не повезло, на протяжении всего поединка он пропускал тяжелейшие встречные удары, но умудрился дожить до третьего раунда, пропустив очередной удар и испытав на себе добивание. Рефери зафиксировал технический нокаут и прекратил это избиение.

UFC

Хай-кик в исполнении Веры

Марлон Вера и Доминик Круз устроили настоящее побоище. Вера откровенно перебивал своего оппонента, но Круз огрызался, попадал и был весьма опасен. Развязка наступила в четвертом раунде, когда Марлон Вера пробил хай-кик, а Круз опустил руки. Удар пришелся точно в челюсть, отправив легендарного бойца в глухой нокаут.

UFC

Технические результат турнира UFC San Diego

Основной кард:

Марлон Вера победил Доминика Круза нокаутом в четвертом раунде

Азамат Мурзаканов победил Дэвина Кларка техническим нокаутом в третьем раунде

Нина Нуньес победила Синтию Калвилло раздельным решением судей

Анджела Хилл победила Лупиту Годинез единогласным решением судей

Джеральд Мершарт победил Бруно Сильву сабмишеном в третьем раунде

Предварительные бои:

Нейт Ландвер победил Давида Онама решением большинства судей

Присцила Кечоейра победила Ариани Липски техническим нокаутом в первом раунде

Язмин Хауреги победила Ясмин Лусиндо единогласным решением судей

Мартин Будай победил Лукаша Бржески раздельным решением судей

Габриэль Бенитез победил Чарли Онтивероса техническим нокаутом в первом раунде

Бой Юссеф Залал – ДаМон Блэкшир завершился вничью

Тайсон Нэм победил Оди Осборна нокаутом в первом раунде

Джош Куинлан победил Джейсона Уитта нокаутом в первом раунде