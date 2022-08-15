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Усик снова победит! Реванш года уже на этой неделе

20 августа в Саудовской Аравии состоится один из самых ожидаемых реваншей в истории бокса. Энтони Джошуа будет драться с Александром Усиком.
Усик снова победит! Реванш года уже на этой неделе
15 августа 2022 08:59
автор: Антон Купреченков
автор фото: социальная сеть Энтони Джошуа

ПЕРВЫЙ ПОЕДИНОК

Александр Усик является чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF и WBO и одним из лучших боксеров современности. В 2021 году они встретились с британцем Энтони Джошуа. Украинский спортсмен был откровенным андердогом по мнению букмекеров, но бой полностью свел на нет их прогнозы. Энтони Джошуа не смог ничего противопоставить представителю Украины и заслуженно уступил единогласным решением судей (117-112, 115-113, 116-112), а Усик завоевал пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах. В контрактах спортсменов был предусмотрен незамедлительный реванш.

НОВОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Реванш долго организовывался и переносился. Сторона Усика планировала провести турнир в Киеве, а Джошуа настаивал на Лондоне, но в игру вмешались арабские шейхи и организовали ивент в Саудовской Аравии. Организаторы предлагали Джошуа отказаться от реванша и планировали заплатить компенсацию, желая свести Усика с Фьюри, но британец пошел до конца и добился своего.

социальная сеть Александра Усика

ЧТО ЖДЕТ БОКСЕРОВ В РЕВАНШЕ

Ничего глобально не изменится. В победу Джошуа почти никто не верит, возможно, что и он сам, но британец заявляет, что кардинально поменял методы подготовки, а его тренерский штаб разработал геймплан, который способен удивить Усика. Украинец может подойти к этому бою не в самой оптимальной форме, Усик менял места подготовки, совершенно неясно как это может повлиять на его физические кондиции, но он является безусловным фаворитом по всем статьям. Нам остается дождаться конца недели и насладиться великолепным боксом.

источник: «Советский спорт»
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